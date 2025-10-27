Quién ganó el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo: más de uno enfrentó los miedos

En esta oportunidad, los equipos se enfrentaron de nuevo para evitar el castigo y recibir un chaleco. Precisamente, este 27 de octubre, en el Desafío Siglo XXI, los equipos quedaron de la siguiente manera:

Gamma:Yudisa, Valentina, Gio, Potro​

Omega: Katiuska, Tina, Zambrano, Eleazar



Quién ganó la prueba del Desafío

Después de todo lo que sucedió en la prueba, Omega se lleva la victoria, luego de que Gamma intentara darla toda, pero por varios errores ahora tendrán que enfrentarse al castigo que el equipo liderado por Katiuska elija.

Es de resaltar que, durante toda la pista, Valentina sufrió con un obstáculo, porque le daba miedo pasarlo. Asimismo, sucedió con Katiuska, quien lloró al ver que su compañera se había caído varias veces. Además, Tina se quedó atrapada en una malla y no Zambrano no dudó en ayudarla tras ver que no podía salir.

Cómo era la prueba del Desafío

Los equipos completos partieron para enfrentarse primero a un túnel vertical lleno de costales. Luego pasaron por una malla elevada para llegar a otro obstáculo que contenía lo mismo. Posteriormente, todos en plataforma partieron para cruzar con arrastre bajo y después saltaron a la fosa para poder bajar por la rampa gigante.

Cuando estuvieron todos juntos, debieron cruzar por el interior de una jaula, donde los obstáculos se encontraban sobre mallas metálicas, por debajo de troncos y en un camino lleno de piedras. Después subieron por una rampa y usaron un trapecio para llegar hasta la otra.

Al final del Box, desamarraron nueve llantas que estaban atadas a una pared metálica. Con las nueve llantas regresaron por todos los obstáculos hasta llegar al inicio de la pista, donde las lanzaron desde una plataforma con el objetivo de que entraran en un tubo.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.