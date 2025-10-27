En vivo
También Caerás
Desafío Siglo XXI

Quién quedó sentenciada en el ‘Desafío’: hubo sorpresa en la elección del chaleco

Cuando en Omega estaban hablando sobre a quién ponerle el chaleco, Katiuska dice que quiere llevárselo a Yudisa. Posteriormente, le pregunta a su equipo qué opinan al respecto y después de esto, Rata lleva el maletín a Playa Baja.

