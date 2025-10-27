Quién quedó sentenciada en el ‘Desafío’: hubo sorpresa en la elección del chaleco

En el Desafío Siglo XXI, los sentimientos estuvieron a flor de piel. Cada día los participantes tienen todas intenciones de ganar las pruebas para evitar recibir un chaleco y quedar en riesgo. Por lo cual, siempre llegan mentalizados en ser victoriosos para seguir tranquilos.

Quién quedó sentenciada en el Desafío

En este capítulo 81, una mujer debía por el chaleco, por lo cual, el equipo que ganara debía escoger a quién se lo iba a poner. Precisamente, Omega, analizó muy bien la situación y fue en este preciso momento en el que Katiuska, la capitana, le preguntó a su equipo qué hacer. Ella inicialmente indicó que se lo quería dar a Yudisa para devolverle el que le llevó en el ciclo pasado, dejando la siguiente frase: “que me pague lo que me hizo”.



Mientras tanto, otros decían que a Valentina, por todo lo que ocurrió en el Box Amarillo. Ahora bien, tras unos minutos de pensar, Rata empacó el maletín y se lo llevó a Playa Baja. Cuando llegó, saludó a todos los participantes, y después reveló que el chaleco sí era para la comunicadora social.

Gio le preguntó si había alguna razón, pero el integrante de Omega le aseguró que no, solo lo enviaron y listo. Posteriormente, él se va a su casa a reunirse con sus compañeros, y es ahí cuando Yudisa afirma estar extrañada, porque pensó que se lo iban a dar a ella.



Después de este, Valentina expresó sentirse mal y le dijo a Potro que no sabía si renunciar o ir al Box Negro para enfrentarse a Muerte. Él le dio todos los ánimos para seguir adelante y poder realizar la siguiente prueba con toda la actitud, tras tenso momento que vivió en la prueba de Sentencia, Premio y Castigo.

