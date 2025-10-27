Pánico de Tina en la prueba: Zambrano tuvo que rescatarla y Omega se preocupó por ella

En este capítulo del Desafío Siglo XXI, los participantes no quieren perder en esta prueba de Sentencia, Premio y Castigo, por lo cual, tienen claro que el único objetivo es ganar para evitar que llegue el chaleco y que uno de su equipo quede en riesgo.

En esta oportunidad, así se dividieron los equipos para enfrentarse en el Box Amarillo:

Gamma: Yudisa, Valentina, Gio, Potro​

Omega: Katiuska, Tina, Zambrano, Eleazar

Precisamente, cuando iba a iniciar la prueba, todos se organizaron para empezar y correr a tener ventaja. Al llegar al obstáculo, en donde había mucho barro debajo de la malla, Tina pasó por un lado, donde no podía pasar y por ello, empezó a gritar de la desesperación.



Su equipo la estaba alentando para que pudiera salir de ahí, pero ella aún seguía pidiendo ayuda. Después, Zambrano y Eleazar se quedaron esperándola, y le decían que ella podía, pero, aunque quería salir, se le complicaba. Por otra parte, Rata y Leo le estaba diciendo a Omega cómo intentar a ayudar a Tina, porque veían que se estaba ahogando.

Al ver que su compañera no avanzaba en la salida, Zambrano se metió debajo de la malla para sacarla y continuar con el circuito. Katiuska, quien ya estaba más adelantada, solo le decía a la melliza que ella podía, que lo hiciera lo más rápido posible para continuar con la pista.

Con ayuda de todos, Tina salió bien de aquella malla y pudo seguir. Mientras tanto, Gamma sacó ventaja de la situación para sí adelantarse. Aunque los equipos ya están con una distancia grande, Katiuska animaba a Omega, porque quería dándola toda y no perder oportunidad de ganar.

Es de resaltar que, ningún equipo quiere hacer el castigo y menos recibir un chaleco, porque es la puerta para que un participante quede eliminado del programa. Todos están a la espera de lo que sucederá en La Ciudad de las Cajas.

Es de resaltar que, ningún equipo quiere hacer el castigo y menos recibir un chaleco, porque es la puerta para que un participante quede eliminado del programa. Todos están a la espera de lo que sucederá en La Ciudad de las Cajas.