¿Freddie Mercury vs. Peso Pluma?: jóvenes respondieron quién era mejor y crearon controversia

Peso Pluma ha logrado convertirse en uno de los artistas del momento, pues consiguió que sus canciones de regional mexicano se posicionaran en las primeras casillas de los listados musicales a nivel mundial, logrando algo que muchos artistas de su género habían estado buscando. No obstante, se generó una controversia con el cantante luego de que unos creadores de contenido decidieran compararlo con Freddie Mercury en medio de unas entrevistas.

Todo esto surgió porque New Talking, un dúo Musical de Synthpop de los 80's que quiere poner nuevamente en tendencia esta época, hicieran un video en el cual, a la salida de un concierto, les preguntaron a algunos de los asistentes sobre quién consideraban que era mejor cantante, si Peso Pluma o Freddie Mercury. Cabe destacar que el título del video era: 'Perdónalos todopoderoso porque no saben lo que dicen'.

Y es que no cabe duda de que la carrera de Peso Pluma está en constante ascenso, pues con temas musicales como 'Ella baila sola', 'Un x100to' o 'La bebé - Remix' se ha dado a conocer a nivel mundial y ha hecho que el regional mexicano esté sonando en países más allá de Latinoamérica.

A su vez, también ha tenido bastantes críticas por causa de su estilo al cantar, ya que muchos consideran que no tiene talento y que es apoyado por el auto tune, algo que ha causado varias discusiones entre los fanáticos del oriundo de Jalisco con sus detractores.

No obstante, el video compartido por New Talking generó indignación en las redes sociales, pues muchos se sorprendieron al ver que los jóvenes que participaron en el video aseguraron que Peso Pluma es mejor cantante que Freddie Mercury, al punto que ciertos de los que dieron su respuesta ni siquiera sabían quién era la leyenda del rock y recalcaron que no era tan conocido.

Entre los comentarios de los entrevistados se encontraron opiniones como que el mexicano tenía mucho más carisma, mayor rango vocal o que sencillamente era perfecto y más famoso que el vocalista de Queen.

"Dios mío... estamos perdidos 😳", "Toda esa gente no tiene cultura musical y ni saben quién es Freddie Mercury", "A Peso Pluma lo conocerán en su casa😂", "Peso Pluma es una moda, Freddie Mercury una leyenda", "Freddie Mercury volvió a morir al ver este video jaja", "Estamos destinados a la extinción 🥺", "Peso Pluma es el mejor", "Soy fan de Peso Pluma, pero Freddie Mercury es otro nivel, no hay punto de comparación", fueron algunos de los comentarios en la publicación.