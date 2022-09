Conoce 5 datos curiosos de Freddie Mercury al cumplirse 76 años de su natalicio

Una de las mejores voces del rock y un showman por excelencia, ese fue Freddie Mercury, un hombre que gracias a su talento dejó un legado imborrable en la música y en miles de corazones que al día de hoy lo aclaman y consideran que sigue vivo en cada una de sus canciones.

Mercury, que gozó de una exitosa carrera durante cerca de dos décadas con la agrupación Queen, falleció el 24 de noviembre de 1991 por una bronconeumonía complicada por el sida; por eso hoy, cuando el artista, compositor y pianista estaría cumpliendo 76 años, te compartimos cinco datos curiosos que quizás no conocías de él.

Publicidad

Mira también: El bebé de la portada del cd 'Nevermind' pierde demanda contra Nirvana por pornografía infantil

1. Nació en una isla de Tanzania

El cantautor, cuyo nombre real era Farrokh Bulsara, nació en la isla de Zanzíbar, entonces un protectorado británico y actualmente parte de Tanzania en África. Su padre era funcionario del gobierno británico. A los 8 años Farrok fue enviado a La India y a los 17 años tuvo que huir a Inglaterra por un golpe de estado.

2. Su talento por el arte: Diseñó el logo de Queen

Publicidad

Freddie estudió en la Escuela de Arte Ealing en 1996, donde estuvo inscrito en las carreras de arte y diseño gráfico mientras daba sus primeros pasos en la música. Gracias a su talento y conocimientos en la escuela, él diseñó el aclamado logo de la exitosa banda. En esta academia también estudió Pete Townshend.

Publicidad

3. Sus trabajos antes de ser una leyenda del rock

Al llegar a Londres, Freddie se dedicaba a trabajar para poder pagar su carrera en la universidad, allí fue vendedor de ropa en una tienda de segunda mano en Kensington Market y trabajó en un servicio de cateringn cerca del aeropuerto de la ciudad.

Te puede interesar: Jazz al Parque 2022 regresa al escenario cultural y artístico en la ciudad de Bogotá

4. Le escribió una canción a su novia

A pesar de que hizo pública su orientación sexual a lo largo de su carrera, Freddie le compusó una canción a Mary Austen, quien después se convirtió en la musa de muchas de sus canciones y su mejor amiga. Con ella vivió durante siete años y le dedicó el tema 'Love Of My Love', el cual compuso en piano y guitarra.

Publicidad

5. El motivo por el que se cambió su apellido

Freddie modificó su apellido artístico de Bulsara a Mercury, porque en una de sus canciones, 'My Fairy King', cantaba sobre su madre en el verso: "Mother Mercury, look what they've done to me". Según Brian May, mítico guitarrista de Queen, la modificación de su nombre fue parte del proceso para aceptar su sexualidad e identidad.