31 años de la muerte de Freddie Mercury: Así se dio a conocer la enfermedad que le quitó la vida

El 24 de noviembre de 1991 es una fecha que se quedó marcada en la historia del rock, pues en ese dia falleció Freddie Mercury con tan solo 45 años, dejando un legado imborrable que construyó gracias a su voz y a la agrupación británica Queen .

Un día antes de su lamentable deceso, el frontman anunció publicamente que era portador del virus del VIH, enfermedad que provocó su muerte y que descubrió desde 1987, pero que mantuvo oculta para protegerse y no preocupar a sus colegas y seguidores.

"Tras las numerosas conjeturas aparecidas en la prensa, deseo confirmar que he dado positivo en las pruebas de VIH y que tengo SIDA. Sentí que lo correcto era mantener en privado esta información para proteger la intimidad de aquellos que me rodean. No obstante, ha llegado el momento para mis amigos y fans de todo el mundo de saber la verdad, y espero que todos se unirán a mí, a mis médicos y a todos los que luchan contra esta terrible enfermedad", expresó Mercury a sus seguidores a través de The Sun el 23 de noviembre de 1991.

Al día siguiente el fundador de la legendaria agrupación falleció debido a una bronconeumonía que se complicó por el sida.

Freddie Mercury , cuyo nombre real era Farrokh Bulsara, nació en la isla de Zanzíbar, entonces un protectorado británico y actualmente parte de Tanzania en África. Su padre era funcionario del gobierno británico, y a los 8 años Farrok fue enviado a La India; a los 17 años tuvo que huir a Inglaterra por un golpe de estado.

Este hombre dejó una huella en el corazón de cada uno de sus seguidores, quienes seguirán recordandolo con el paso de los años y aclamando aquellos himnos que marcaron varias generaciones.