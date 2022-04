¿Una reencarnación? Imitador de Freddie Mercury fue visto cantando sus clásicos en Transmilenio

El ritmo de la canción 'I Want to Break Free', del álbum 'The Works' de 1984, un animador imitó a la legendaria voz del rock Freddie Mercury , en pleno bus de Transmilenio, deleitando a los usuarios que en ese momento viajaban en el conocido medio de transporte bogotano.

Con un enterizo blanco con detalles de rombos negros en su cuerpo, el intérprete tomó posesión de uno de los vagones del vehículo, como si fuese el concierto del 'Live Aid' en el estadio de Wembley, en el año 1985.

Si bien no se sabe el nombre de la persona que recreó a Mercury, las personas no han dejado de compartir el icónico momento, y aunque su voz no era similar a la del vocalista oriundo de Tanzania, fue la actitud y carisma lo que destacó de este artista callejero.

A su vez, hay variedad de personas que hacen música en esos automotores, sin embargo, presentaciones como la que hizo 'Freddy Mercurio', como fue bautizado en uno de los comentarios del video el cual fue compartido a través de Facebook , generan admiración y un pequeño momento de esparcimiento.

Los internautas escribieron en el post lo siguiente: “eso es en un trasmi jajaja lo necesito ver pero ya”, “cuándo será el día que se suba al Transmilenio en el que vayamos”, “hasta me hizo dudar de mi inglés”, “canta mejor que Balvin y Maluma juntos”, “de lo que se pierden los que están en Europa”, “le faltó un poquitico nada más”, dando a entender que disfrutaron del show.

El clip ha sido compartido un total de 10.000 veces, logrando 4.100 reacciones, y las personas esperan algún día toparse con ese Freddie Mercury criollo en uno de los tantos viajes que realizan los bogotanos a diario.

