¡Perdió la materia! Universitario pagó para que le respondieran un parcial y se sacó cero

Un gracioso, pero frustrante video en Tik Tok se ha convertido en todo un fenómeno viral . Se trata de la historia de un joven universitario que pagó para que alguien le respondiera un parcial, que sería el boleto directo para pasar la materia; sin embargo, el resultado lo dejó de una sola pieza.

En la grabación, que ya reúne más de 149 mil 'me gusta' y múltiples reproducciones, se logra ver a un alumno identificado como David Márquez, denunciando, de forma graciosa, que su amigo Diego Olaya fue embaucado por una persona que se dedica a hacer trabajos.

En teoría, debía sacar un 4.0 en la evaluación; no obstante, al momento de revisar la calificación a través de su dispositivo móvil, se percató de que todas las respuestas estaban mal, por lo que se apresuró a hacer el respectivo reclamo. Pese a que el encargado sí respondió los mensajes y prometió darle la "garantía", no se comprometió a devolver el dinero que había cancelado inicialmente.

"Otra vez vuelve y me dice 'Sin embargo, como te dije, estamos comprometidos con la trasparencia y la honestidad al cliente, por eso no te garantizamos una nota en concreto como te mencioné al inicio'", señaló el estudiante.

De inmediato, cientos de internautas se tomaron los comentarios de la red social para hacer bromas sobre lo ocurrido. Cabe resaltar que el joven perdió la materia, por lo que deberá pagar nuevamente los créditos que se requieren para cursarla.

"Los que hacen parciales y es fraude: somos transparentes y honestos", "el dinero de los créditos y el examen", "no, pues, mejor lo hacía él mismo. Con suerte y aprobaba", "llegó buscando cobre y se llevó tierra", "esa platica se perdió, muy duro", "lo bueno es la garantía", "me rio porque también me pasó", fueron algunos de las acotaciones que se leyeron en la plataforma.

