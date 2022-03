Publicó una foto de su novia disfrutando de la piscina, pero los internautas vieron un "fantasma"

Un extraño suceso se ha convertido en todo un fenómeno viral en Internet. Se trata de la fotografía tomada por un joven a su pareja sentimental, quien disfrutaba en la piscina de un día soleado. Lo curioso del caso no es necesariamente el momento de relajación, sino una aparición que se alcanza a ver al fondo de la composición, pues muchos aseguran que es un fantasma.

El hecho se dio a conocer a través de Twitter. El joven identificado como Agus contó que decidió ir con su novia a Villa Carlos Paz, Argentina, a pasar un corto descanso durante el fin de semana. Ella, por su parte, posteó en su cuenta de Instagram 5 días después una de las imágenes que le tomaron, en donde aparecía de espaldas a la cámara mientras disfrutaba de la piscina y una espléndida puesta de sol.

No obstante, lo que llamó les llamó la atención, fue que la mujer recibió el comentario de un seguidor donde aseguraban que había algo extraño. En seguida, revisaron con detalle la instantánea y se percataron de que había una sombra en la ventana del edificio continuo, por ende, decidieron llamar al hotel para determinar si en realidad había alguien hospedado durante el sábado y el domingo.

Los encargados argumentaron que echaron un vistazo a las cámaras de seguridad y efectivamente encontraron que un huésped se encontraba alojado junto a su familia, por lo que era muy probable que alguno de ellos se hubiese colado en el plano. Sin embargo, Agus recordó que justo en ese periodo de tiempo no había nadie alrededor, por que le causó desconcierto.

“El fantasma que está en la pileta techada salía también?” Obviamente nos fijamos al toque y se ve como una sombra. Le mandamos al hotel que se fijen en las cámaras y respondieron que era una huésped que se encontraba con su familia, pero nosotros nos acordamos que no HABÍA NADIE — ★TalleresYNadaMas★ (@agusTdacol7) March 29, 2022

Además, puntualizó que no tiene ningún tipo de intención en llamar la atención con la publicación porque no cree en hechos sobrenaturales, así que no había posibilidad de que realizara alguna edición.

De inmediato, cientos de internautas han dado a conocer su opinión sobre el tema. Unos aseguran que sí es un espectro, mientras que otros piensan que es una broma.

"Pero si se trasluce todo el borde de la pileta, qué va a ser una persona eso", "ni quería dormir igual", "por esto mismo es que el hotel debe haber mentido, no quieren perder clientes", "si supieran que en casi todos los hoteles de Carlos Paz hay apariciones así, siempre", "obviamente se lo dijeron para que no hagan escándalo en su hotel", fueron algunos de los mensajes que se leyeron en la plataforma.