El romántico beso de Taylor Swift y Travis Kelce celebrando el triunfo en el Super Bowl 2024

La edición número 58 del Super Bowl acaparó las miradas de todo el mundo el domingo 11 de febrero de 2024, pues además del emocionante partido entre Kansas City Chiefs vs. Los San Francisco 49ers, Taylor Swift se convirtió en tendencia al estar en apoyando a su novio Travis Kelce, y estuvo acompañada de Ice Spice, Blake Lively y Lana del Rey.

Después de un aplaudido show de medio tiempo a cargo del artista estadounidense Usher, quien realizó un recorrido por los temas más exitosos de su carrera, la caída de Lana del Rey se hizo viral en redes sociales , pues la intérprete de 'Born To Die' se resbaló cuando las personas que rodeaban a Swift celebraron el último punto que le dio la victoria al equipo Kansas City Chiefs.

La intérprete de 'Shake It Off' y 'Are you Ready For It?' llegó muy temprano al Allegiant Stadium de Las Vegas y durante todo el partido fue enfocada por las cámaras, pues muchos querían ver sus reacciones minuto a minuto.

Después de que Kansas City Chiefs marcó su sexto punto en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, se dio uno de los momentos más esperados de la noche, pues Taylor Swift se encontró con su novio Travis Kelce , jugador del equipo que terminó campeón del evento.

La cantautora estadounidense celebró el logro de su pareja en la mitad del estadio, allí besó al deportista y se abrazaron por varios minutos, donde ella también le dio algunos golpes en su espalda a modo de felicitación.

Además de este hecho, otro momento que llamó la atención de los internautas fue que en el After Party del Super Bowl 2024 grabaron a la pareja bailar al ritmo de 'Love Story' e incluso dedicarse 'You Belong With Me'.

Taylor Swift and Travis Kelce dancing and kissing to a ‘Love Story’ remix. 💖#SuperBowl pic.twitter.com/DDx3wopyXf — Pop Base🪼 (@PopBasie) February 12, 2024

ABSOLUTE CINEMA: Esse vídeo da Taylor Swift e Travis Kelce dedicando “You Belong With Me” um para o outro é a coisa mais fofa que você vai ver hoje! ❤️ pic.twitter.com/rc2imj2loI — Update Swift Brasil (@updateswiftbr) February 12, 2024

Este evento deportivo dejó varios recuerdos icónicos que pasarán a la historia, incluido, por supuesto, el show de medio tiempo de Usher, quien contó con invitado especiales como Alicia Keys , Ludacris, H.E.R, Will.i.am y Lil Jon; sin embargo, también fue criticado por aquellos que dicen que no hubo un despliegue de efectos como en anteriores presentaciones.