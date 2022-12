Lana Del Rey no busca el éxito con su música

La calidad de la música de la neoyorquina Lana Del Rey se debe en gran parte a que la artista escribe sus canciones sobre los temas que más le preocupan en cada momento, en lugar de componer pensando en conseguir que sus canciones sean un éxito comercial.

"No se trata de ser popular. No hago música pop. Solo hago lo que me apetece, y escribo sobre lo que quiero escribir en cada momento", señaló la artista a periódico The Sunday Times.

Pero esto no hace que Lana se sienta responsable del mensaje que transmiten sus canciones.

"Espero que la gente no me pida explicaciones por mis letras porque no me siento responsable de ellas. Me siento responsable en otros aspectos, como ser buena ciudadana o cumplir con las leyes", añadió.

La razón por la que Lana no se siente responsable del modo en que su música afecta a sus fans es que la artista escribe sus canciones para sí misma.

"En el fondo no quiero que la gente las escuche. Soy muy egoísta. Todo lo que hago lo hago para mí. Cada pequeño detalle de la canción, la guitarra, la batería... es solo para mí. Quiero escucharla, dejarme llevar por ella, sumergirme en la canción como si fuera un océano. Quiero reflexionar acerca de ella y después quiero escribir sobre otra cosa. ¿Me entiendes? No quiero que los demás la escuchen y reflexionen acerca de ella. No es asunto suyo", sentenció.