Cambios en la programación de HOY 14 de abril por partido Colombia VS. Chile femenino

Este 14 de abril, los fanáticos del fútbol podrán disfrutar del partido Colombia VS. Chile en la Liga de las Naciones Femenina de la Conmebol. El evento se llevará a cabo en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, donde 'La Tricolor' se enfrentará en su sexto encuentro deportivo contra 'La Roja', que necesita ganar debido a que en la última jornada perdió contra Argentina y debe mejorar su ubicación en la tabla de posiciones.

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El evento será transmitido en Caracol Televisión; de manera que el canal ha hecho algunos ajustes en la parrilla de programación para poder disfrutar de esta emisión.



Qué programas darán HOY 14 de abril en Caracol Televisión

La programación de la mañana no tendrá alteraciones; por lo que los televidentes podrán disfrutar con naturalidad de Noticias Caracol de 5:30 a. m. a 9:00 a. m., seguido de 'Día a Día' de 9:00 a. m. hasta las 11:30 a. m., 'María la del Barrio' de 11:30 a. m. a 12:30 p. m. y la edición del mediodía de Noticias Caracol desde las 12:30 p. m. hasta las 3:30 p. m.

En la tarde, transmitirán 'Tormenta de Pasiones' de 3:30 p. m. a 5:00 p. m., seguido de 'Leyla' de 5:00 a. m. a 6:00 a. m. e 'Hilos de Vida' de 6:00 p. m. a 7:00 p. m.

Los cambios llegan en el prime time, de manera que la edición central de Noticias Caracol irá de 7:00 p. m. a 7:30 p. m. para darle paso al partido Colombia VS. Chile durante aproximadamente dos horas y media, es decir de 7:30 p. m. hasta las 10:00 p. m.





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Esto quiere decir que no se transmitirán programas como 'A Otro Nivel' con Cristina Hurtado, Gian Marco, Kike Santander y Felipe Peláez, y tampoco 'La Reina del Flow 3' que se encuentra en uno de los momentos más importantes con el secuestro que sufrió recientemente Charly a manos de Genoveva.

Luego de partido, se emitirá un capítulo extendido de 'Vecinos', que irá desde las 10:00 p. m. hasta las 11:30 p. m. y finalmente, se podrá disfrutar de la última emisión de Noticias Caracol, con la que se cierra la jornada.

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