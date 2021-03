Abogado de Jorge Oñate solicitará el cierre de su investigación por homicidio

Luego de conocerse la muerte de Jorge Oñate , por secuelas que le dejó el COVID-19 y que le provocaron graves afecciones en enfermedades que ya presentaba, Julián Quintana, su representante legal, hará una solicitud a la Fiscalía para cerrar la investigación en la que el artista de vallenato estaba involucrado por su presunta participación en el asesinato de su primo.

EL hecho ocurrió en 2012, cuando el 'Jilguero de América ' fue señalado de ser el determinante del homicidio de su primo Efraín Oñate, aparentemente por una disputa electoral de 2011. A pesar de que el cantante negó cualquier vinculación con el crimen y dejó de asistir a los llamamientos de la Fiscalía, el proceso continuó.

Quintana, en ese momento, interpuso una acción de tutela para evitar que Oñate asistiera a las audiencias; no obstante, el Tribunal Superior de Bogotá declaró la petición como improcedente, ya que "no cumplía con el principio de inmediatez", y además porque la Fiscalía sí respondió varios de los derechos de petición que el abogado alegaba que no habían sido atendidos.

"Los supuestos autores materiales del crimen de Ovalle fueron declarados inocentes en primera y segunda instancia. Si no fueron los autores materiales, menor el determinador", comentó Quintana a un medio nacional, de manera que alegará que la Fiscalía no lo volvió a incluir como uno de los responsables del crimen.

Según la versión entregada por Quintana, el fallecido cantante fue víctima de falsos testimonios que se encargaron de inculparlo de un delito que no cometió al igual que otros de sus familiares cercanos, dentro de los que se encuentra uno de sus hijos.

Se espera que en los próximos días se conozca algún tipo de pronunciamiento por parte de el 'Mono Romero', su mánager, o alguno de sus familiares. De igual forma, sus seguidores deberán estar pendientes de la disposición judicial por parte de la Fiscalía para conocer la decisión de finaliza o darle continuidad al proceso.