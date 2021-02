Con sentida serenata, Carlos Vives le da el último adiós a Jorge Oñate

Luego de la lamentable noticia de la muerte del maestro Jorge Oñate , famosos y colegas del cantante vallenato no paran de unirse con mensajes lamentando la pérdida para la cultura musical colombiana.

Uno de los cantantes que recientemente reaccionó a la triste noticia, fue el samario Carlos Vives , quien por medio de su cuenta de Instagram compartió una pequeña serenata en honor a ‘El Jilguero de América’, acompañada de unas sentidas palabras.

Interpretando su canción ‘Noche sin lucero’, Carlos Vives le dio el último adiós al artista y le reveló a sus seguidores que gracias al conjunto vallenato Los hermanos López, del que hizo parte Oñate, fue que Vives se enamoró de la música.

“Sintiendo mucho la muerte de Jorge, enviando un abrazo de condolencia a su familia y a todos sus seguidores. Gracias Jorge por tu música, por ser la voz de mi conjunto vallenato favorito, Los hermanos López, que me enseñaron a amar esta música (…)”, indica Vives en su post.

Asimismo indicó que le hubiera gustado haber tenido la oportunidad de grabar una canción juntos y, aunque esta colaboración nunca se dio, le agradeció por prestar su voz para el tema 'El sombrero de Alejo’.

“ (…) Cuanto me hubiera gustado que me hubieras acepado alguna de las invitaciones que te hice para cantar conmigo pero me siento muy honrado de que tu voz haya quedado en mi canción ‘El sombrero de Alejo’, te queremos mucho, buen viaje y gracias por tanta música”, finalizó.