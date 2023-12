Yo Me Llamo Shakira, la participante que sorprendió con su talento a la artista original

Desde que dio sus primeros pasos en el escenario del Templo de la Imitación, Yo Me Llamo Shakira dejó impactados a los jurados, quienes definitivamente se maravillaron ante el parecido físico de la doble, quien audicionó con la canción 'Ojos así'. Desde ese momento, en el cual obtuvo las tres estrellas que le dieron paso a la Escuela, la doble hizo erizar más de una vez a Amparo Grisales .

'La diva de Colombia' le mencionó desde esta interpretación que para ella era el clon de la artista barranquillera: "Shakira es muy difícil, mucha gente la quiere imitar, pero tú eres muy afinada, bailas muy lindo. Ella tiene varios registros y colores que los utiliza en sus diversas canciones".

Te puede interesar: Yo Me Llamo Shakira revela si todavía sigue con el imitador de Elvis Crespo, ¿se acabó el amor?

Por su parte, Pipe Bueno mencionó que si hubiesen tenido los ojos cerrados durante la audición, sin duda alguna hubiesen creído que la original era quien estaba parada en el escenario, opinión que fue respaldada por sus dos colegas.

Yo Me Llamo Shakira, cuyo nombre real es Andrea Correa, llegó a Colombia proveniente de Chile con el sueño de convertirse en la doble perfecta gracias a los profesores de la Escuela que ha ganado un enorme reconocimiento a nivel internacional. Cabe destacar que esta no es la primera vez que esta imitadora se presenta en un concurso musical para darle vida a la barranquillera, pues en el 2020 lo hizo en su país de origen.

Conoce más: Yo Me Llamo Shakira tiene problemas durante su presentación y recibe críticas, los jurados discuten

Publicidad

Además de su talento, otro de los factores que hizo que los televidentes se fijaran en ella fue la relación que inició con Yo Me Llamo Elvis Crespo, con quien continúa su noviazgo, dado que los dos demostraron el cariño y el apoyo que forjaron y que fue fundamental mientras que él estuvo en la competencia y el cual sigue repercutiendo en este paso a la gran Final de ella.

Esta doble de Shakira ha tenido varios altibajos a lo largo de su paso por el Templo de la Imitación, puesto que no todas las presentaciones son perfectas y estuvo en riesgo durante algunas Noches de Eliminación, no obstante, supo reforzar aquellas debilidades y siguió cada uno de los consejos brindados por los jurados.

Lee también: Yo Me Llamo Shakira impresiona a los jurados en Original y Copia: “la ilusión es increíble”

Definitivamente, la joya de la corona para esta participante fue cuando la intérprete de 'Te felicitó' no solamente se fijó en ella durante sus shows en Yo Me Llamo, sino que compartió algunos de sus espectáculos a través de sus redes sociales.

Publicidad

La frase: "Increíble, pero cierto. Mejor que la original", dicha por la propia Shakira para hacer referencia a la imitadora, quedará tatuada por siempre en la cabeza y corazón de Andrea Correa, quien busca catalogarse como la ganadora de Yo Me Llamo 2023.

¿Cómo votar para escoger al nuevo ganador de Yo Me Llamo 2023?

A partir del 7 de diciembre de 2023, cuando finalice el capítulo en pantalla, los fanáticos podrán votar por su artista favorito ingresando al siguiente link: http://www.caracoltv.com/votayomellamo y tendrán tiempo hasta el 11 del mismo mes, faltando 15 minutos para que se acabe el programa. Cabe aclarar que durante este episodio se anunciará quien es el ganador, que es la persona que tenga mayor número de votos a su favor.

Los televidentes que quieran participar en la dinámica deben ingresar con el usuario y la clave con los que ya se encuentran inscritos en la plataforma. En caso de que se les haya olvidado los datos, puedes seleccionar la opción "recordar contraseña".

Por otro lado, los usuarios nuevos que quieran realizar el proceso deben ingresar datos básicos como nombre, apellido, número de documento de identidad, ciudad, celular, correo y contraseña. Adicionalmente, tienen que aceptar el tratamiento de datos y política de tratamiento de la información, así como también deben admitir los términos y las condiciones.

Publicidad