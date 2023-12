¿Yo Me Llamo Rosalía no seguirá imitando a la cantante? La doble habla en exclusiva

Agradecida por lo que vivió en el Templo de la Imitación, Yo Me Llamo Rosalía expresa sus sentimientos e impresiones que le dejan ser eliminada del programa, pues en el capítulo 82 se enfrentó a los imitadores de Shakira, Miguel Bosé, Ángela Aguilar, Gilberto Santa Rosa y Vicente Fernández.

“Creo que el tiempo de Dios es perfecto, él dijo que hasta aquí iba y siento que di lo mejor de mí. Esta presentación me encantó, pero pudo ser que me faltó preparación. Realmente me voy tranquila”, expresa inicialmente la doble de la española.

La exparticipante explica que estaba muy nerviosa y que probablemente las emociones jugaron en su contra, pues la canción que interpretó es una de sus favoritas.

Cabe recordar que antes de abandonar el escenario, Yo Me Llamo Rosalía se dio un fuerte abrazo con la imitadora de Shakira y ella estaba llorando de forma desconsolada, por lo que quisimos saber en Caracoltv.com por qué sucedió este emotivo momento.

“Yo tengo corazón de pollo. Creo que en estos meses de la competencia conocimos a tantas personas y con Shakira compartimos mucho últimamente. Hemos sido soporte emocional porque esto no es nada fácil, se requiere trabajo, disciplina, y manejar todo el estrés”, dice la ahora exconcursante, justo después de quebrarse por unos segundos.

Acto seguido, la doble de la española reflexiona sobre el mayor reto que vivió en el Templo de la Imitación y en la Escuela. Dice que logró controlar sus emociones en cada capítulo y se siente más "madura".

“Llegué como una niña, casi que recién cumplidos los 19 años, pero hoy me voy con aprendizaje, conocimientos de lo que es la vida y el medio en el que quiero estar", argumenta.

La talentosa joven confiesa que antes no había trabajado como imitadora de la intérprete de temas como 'Con Altura', 'Despechá', por lo que llegar tan lejos en esta producción la hace sentir bastante orgullosa.

Antes de despedirse, revela su nombre real, Angeline Reyes, y deja claro que pronto estrenará su disco titulado ‘Duele’.

“Rosalía es una etapa de mi vida que me encanta y me fascina, si acepto presentaciones serían máximo seis porque mi norte es enfocarme en mi música, mi carrera y mi disco".

Finalmente, invita a los colombianos a seguir conectados con Caracol Televisión y vuelve a agradecer por la oportunidad: “Si no hubiese sido por Yo Me Llamo no sabría qué hacer ahora, este programa me dio claridad y el cómo alcanzarlo”.

