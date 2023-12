Yo Me Llamo Rosalía falla al dejarse llevar por las emociones en su show, ¿cuál es el motivo?

En la segunda ronda de shows de la noche, Yo Me Llamo Rosalía es la tercera participante en presentarse en el Templo de la Imitación con el tema 'Un Millón De Veces' de E. Esteves, H. McCluskey y R. Braga; y a pesar de entregarlo todo, no convence a los jurados, en especial a Amparo Grisales y Pipe Bueno.

La 'Diva de Colombia' le dice a la imitadora que se escuchó ahogada y perdió el color de voz de la original. La concursante se defiende diciendo: "Es el sentimiento que me da recordar a mi familia. Son muchas emociones y me he tratado de contener".

Amparo le explica que comprende la situación, pero hace énfasis en que esto no debe suceder porque afecta su desempeño. César Escola , por su parte, le sugiere utilizar esa emocionalidad antes de salir al escenario para no verse afectada.

