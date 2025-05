Yo Me Llamo Jim Morrison le envió contundente mensaje al doble de Bob Marley tras su eliminación

Yo Me Llamo Jim Morrison salió de la competencia el pasado 22 de mayo no sin antes haber mostrado todo su potencial en el Templo de la Imitación. Este momento fue muy emotivo no solo para el participante que cumplió un sueño, sino también para la doble de Ángela Aguilar, quien estaba sufriendo al ver a su nuevo novio, Yo Me Llamo Bob Marley, en el veredicto.

Tras la eliminación, el joven que da vida al estadounidense apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram para darle un parte de tranquilidad a sus admiradores, pero también para solicitar un espacio en el que pudiera reflexionar sobre lo ocurrido en las última semanas, más específicamente desde que se presentó en las audiciones: "Estimada familia, hoy me voy a tomar unas horas lejos de redes sociales. Gracias por su enorme apoyo, ameré leer cada uno de sus mensajes, pero hoy debo darle claridad a mi mente", escribió.

El mensajes de Yo Me Llamo Jim Morrison al doble de Bob Marley. Foto: Instagram @yomellamojimmorrison

Sin embargo, lo que en realidad llamó la atención de sus seguidores fue que le envió un mensaje muy directo a su adversario, quien lo venció frente a Amparo Grisales, César Escola, Rey Ruiz y el resto de colombianos: "Felicitaciones Yo Me Llamo Bob Marley. Es para mí un enorme placer y privilegio competir con grandes artistas. ¡Gracias por tanto arte!", dijo, recordando la buena relación que sostenían como compañeros.

El mensaje de Yo Me Llamo Joan Manuel Serrat al imitador de Jim Morrison. Foto: Instagram @yomellamoserrat2025.

Cabe aclarar que esta no ha sido la única reacción que ha surgido respecto a la nueva eliminación en Yo Me Llamo, pues los usuarios convirtieron al concursante en tendencia número cinco en X (anteriormente Twitter) y Yo Me Llamo Joan Manuel Serrat hasta se tomó las plataformas digitales para recordarle su apoyo en su carrera musical.

"Sí te llamas, my dear friend. Always in my heart", escribió junto a una fotografía en la que aparecen juntos a escala de grises que posteó en las historias de su cuenta personal.

