Amparo Grisales despierta la envidia de Laura Acuña al inspeccionar a Yo Me Llamo Jim Morrison

El sexto participante en subir al escenario de Yo Me Llamo durante el capítulo 56 es el imitador de Jim Morrison, quien llega para sorprender al jurado con su interpretación y una transformación inesperada. No solo elige cantar la emblemática canción 'Ghost Song', sino que también se presenta con un nuevo look, cambiando completamente su imagen al presumir su barba, lo que deja a todos impresionados. Este cambio de apariencia resalta aún más su compromiso con el personaje, logrando que su presencia sea aún más impactante y cautivadora.

La reacción de los jueces no se hace esperar. Todos muestran un furor inmediato, admirando tanto su voz como su nueva imagen.

Al finalizar la canción, Amparo Grisales se acerca al participante para inspeccionarlo más de cerca. Durante la conversación, Laura Acuña, quien observa desde el backstage, no puede evitar sentir celos al ver cómo el participante ayuda a 'La Diva de Colombia' a subir las escaleras, sosteniéndole la mano durante todo el intercambio.

Amparo Grisales comenta sobre el impacto de la actuación, mencionando que el participante parece estar representando la época de Jim Morrison en la que el cantante manejaba las energías de una manera única. A Grisales le encanta este enfoque, destacando la autenticidad con la que el imitador se ha metido en el personaje, lo cual genera una gran expectativa sobre su desempeño en la competencia.

Finalmente, el joven agradece la retroalimentación de la actriz, así como también la de César Escola y Rey Ruiz, y abandona el escenario diciendo una icónica frase de su artista favorito.

