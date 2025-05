"Me vuelves loca": Amparo pierde el control con una sorpresa de Yo Me Llamo Jim Morrison

En el capítulo 77 de Yo Me Llamo, Jim Morrison sorprende al jurado con un cambio impactante para 'La Diva de Colombia'. Desde su entrada al escenario se nota un detalle especial e importante en su apariencia, mucho más cercana a la del legendario vocalista de The Doors. Pero no es solo su imagen lo que causa revuelo, sino también la carga emocional con la que acompaña su presentación: una dedicatoria personal que estremece al público y a los jurados.

El imitador interpreta 'Love Me Two Times', un clásico del repertorio de Morrison compuesto por J. Desmore, R. Krieger, R.D. Manzarek y el propio Jim. Desde los primeros acordes, logra captar la atención de Amparo Grisales, quien no puede ocultar su emoción. Se eriza doble y, con entusiasmo, le dice que su expresión y actuación encajan perfectamente con el artista original. “Me vuelves loca”, exclama, mientras elogia tanto su presencia escénica como su mirada intensa.

César Escola, con un enfoque más técnico, toma la palabra para destacar una lista de elementos clave en la interpretación de Jim Morrison: la postura, la actitud, el ritmo, el movimiento corporal y la intención. El Maestro está impresionado por la fidelidad con la que el imitador encarna al icónico músico.

Sin embargo, no todo es aplauso unánime. Rey Ruiz señala que, aunque el show es poderoso visualmente, la voz aún carece de profundidad. Según él, la interpretación vocal no logra transmitir del todo la oscuridad y la fuerza emocional que caracterizan a Morrison, lo que deja espacio para seguir puliendo el personaje.

A pesar de ese reparo, la presentación de Yo Me Llamo Jim Morrison se convierte en uno de los momentos más comentados de la noche.

