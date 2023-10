Yo Me Llamo Greeicy se presentó junto a Keyla en el Templo de la Imitación y dividieron opiniones

Sin lugar a duda, una de las presentaciones más sensuales del capítulo 52 de Yo Me Llamo fue la que estuvo a cargo de la imitadora de Greeicy, quien se reunió antes del espectáculo con Yanetsis Alfonso para estudiar algunos temas vocales y robarse así las miradas de Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno .

Durante la clase, la profesora sorprendió a la alumna con dos invitadas muy especiales. En primer lugar, se trataba de Keyla, exparticipante de La Voz Kids y semifinalista de La Descarga, quien se encargaría de acompañarla en el escenario mientras interpretaba el papel de Anitta.

Por otro lado, se encontraba Gina Medina, profesora de baile, cuyo trabajo era darles algunas recomendaciones para lucirse en el escenario y demostrar el lado sexy que caracteriza a las artistas originales en el videoclip de ‘Jacuzzi’.



¿Cómo fue el show de Yo Me Llamo Greeicy?

La intervención estuvo cargada de mucho contacto físico y baile, lo que rápidamente llamó la atención de los expertos, quienes, durante la retroalimentación, felicitaron a la concursante por arriesgarse a hacer cosas innovadoras.

“No, espectacular. Eso fue un dos por uno ahí, papi. Si estábamos buscando sensualidad la trajiste a flor de piel. Eso es arte. Por primera vez viene alguien a cantar con ella aquí, no se dejó opacar. No, yo creo que el ejercicio estuvo muy bien”, expresó el cantante de música popular.

‘La Diva de Colombia’ también señaló que le gustó mucho el show; sin embargo, aclaró que los sentimientos muchas veces se pueden expresar sin la necesidad de utilizar el contacto.

“Estoy diciendo que no tiene que ser tan explícito, pero fue muy bonito, ¿sabes qué? Lo lindo es que no se dejaron guiar por sus voces, me pareció una presentación bella”, mencionó justo antes de que la joven saliera de la tarima rumbo al backstage para dialogar con Melina Ramírez .



