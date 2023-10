Checo Acosta, hijo de Alci Acosta, se comunicó con el doble de su padre en Yo Me Llamo y lo aconsejó

El doble de Alci Acosta en Yo Me Llamo se llevó una gran sorpresa en el capítulo 52 de la producción cuando, en medio de la clase de Camilo Cifuentes , pudo ponerse en contacto con la persona que más conoce al artista que ha estado imitando durante mucho tiempo.

“Te quiero presentar en este momento a un experto, no existe otro individuo en el mundo que sepa más de Alci Acosta que él. Tenemos a nuestro gran Checo Acosta, el hijo”, explicó mientras mostraba que en la pantalla estaba conectado a través de videollamada el intérprete de temas como ‘Chemapalé’, ‘Bienvenido a Cartagena’ y ‘La canción del carnaval’.

¿Qué consejos le dio Checo al doble de su padre?

Luego de saludarse efusivamente, Checo se mostró muy sorprendido por el increíble parecido físico que tiene el concursante con su progenitor y, a modo de chiste, le pidió que le dijera el nombre de su madre, pues estaba empezando a sospechar que en la vida real fueran hermanos.

“Te pareces más a mi papá que yo”, dijo de manera jocosa.

Posteriormente, siguió las instrucciones del profesor de la Escuela de Yo Me Llamo y dio algunas recomendaciones para que el concursante pudiera tener un buen desempeño no solo frente a Amparo Grisales , Pipe Bueno y César Escola , sino también a todos los televidentes que se conectan cada noche a la señal en vivo.

“Quiero darle un homenaje a él, hacer lo mejor posible para no ir a involucrarme de pronto una parodia, hacerlo con altura y calidad”, señaló el imitador, a lo que el artista contestó: “importantísimo eso que dices porque aquí entre nos va a cumplir 85 años y sigue vigente y recorriendo los escenarios. Abrazo para ustedes y a todos los televidentes que siempre están conectados a Yo Me Llamo. Dios los bendiga”.

¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo me llamo?

Desde el lanzamiento de Yo Me Llamo en 2011, Colombia ha demostrado que los dobles perfectos sí existen. Ellos han sido los ganadores de todas sus temporadas: Yo Me Llamo Rafael Orozco (Jorge Martínez) en 2011; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2012; Yo Me Llamo Vicente Fernández (Deibys Pino) y Yo Me Llamo Sandro de América (Daniel Mora) en 2014; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2015; Yo Me Llamo Nicky Jam (David Alsina) en 2017; Yo Me Llamo Julio Jaramillo (Robinson Silva) en 2018; Yo Me Llamo Roberto Carlos (Albert Sánchez) en 2019; Yo Me Llamo Camilo Sesto (Alejandro León) en 2022.

