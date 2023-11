¿Qué está pasando en Yo Me Llamo?: Revive los mejores momentos de esta emocionante producción

Yo Me Llamo ha traído momentos chistosos, tristes y muy emocionantes, por lo que quisimos recopilar los más impactantes durante esta novena temporada. ¿Cómo olvidar cuando César Escola lloró con la interpretación de Yo Me Llamo Miguel Bosé en el Repechaje Final o cuando el imitador de Vicente Fernández reveló que cantó con una parálisis facial?

En el Templo de la Imitación siempre hay retos que implican despedidas, como cuando la intérprete de Alejandra Guzmán decidió renunciar al programa, una elección que dejó a más de un fan con el corazón roto, pues querían ver su desempeño.

Te puede gustar: Yo Me Llamo Ryan Castro recibe un mensaje del original, ¿qué dice que lo hace llorar?

Por otro lado, Sinfoni, el Hada de la Afinación que se destaca por ser una Inteligencia Artificial en busca de la perfección en los artistas, impactó a los seguidores del programa cuando confesó que quería bailar sensualmente con Pipe Bueno .

De hecho, Sinfoni es la encargada de escoger al 'Mejor de la Noche' y, gracias a ella, los intérpretes pueden ganar desde uno hasta cien millones de pesos. Es así como nunca se olvidará a Yo Me Llamo Alci Acosta, el primero en obtener la máxima suma.

Publicidad

Además, hay momentos icónicos en el concurso musical, tal y como esa vez en la que Yo Me Llamo Bad Bunny se vistió de mujer en una noche de eliminación, igual que el artista original en el video 'Yo perreo sola' o el sensual baile de Yo Me Llamo Greeicy con la artista invitada Keyla.

En este show también corre el amor por el aire, como lo demostró la imitadora de Shakira cuando reveló su relación con el doble de Elvis Crespo. ¿Un dúo imparable? Esta noticia sorprendió a más de uno, incluyendo al jurado, quienes luego fueron testigos de el apoyo en el que se convirtieron el uno para el otro.

Te puede interesar: Los imitadores sentenciados de Yo Me Llamo no pueden contener su llanto al ver que quedan en riesgo.

La amistad, sin duda, distingue a estos artistas, y eso lo sabe muy bien el intérprete de Carin León, quien compartió su premio del Mano a Mano con el imitador de Jessi Uribe . Un momento que dejó a todos pensando.

Publicidad

Por último, no se puede olvidar que la exigencia en este programa de imitación es la clave y por eso los jurados establecen los límites que llevan a la excelencia. En ocasiones no están de acuerdo, y por eso nunca se olvidará la fuerte discusión entre Amparo Grisales y Pipe Bueno , después de una presentación de Yo Me Llamo Vicente Fernández .