Los imitadores sentenciados de Yo Me Llamo no pueden contener su llanto al ver que quedan en riesgo Tras seis presentaciones, los jurados de Yo Me Llamo deliberan y dan a conocer cuáles son los otros tres dobles que se enfrentarán en la Noche de Eliminación; pero algunos derraman lágrimas al escuchar sus nombres. ¿Por qué?