Los imitadores de Yo Me Llamo se enfrentan para pasar a un nuevo ciclo de la competencia

Estos seis imitadores se enfrentan en el Templo de la Imitación con la intención de convencer a los jurados de Yo Me Llamo con su talento y ganarse su voto de confianza para asegurar su paso a un nuevo ciclo, dado que las expectativas por sus avances son altas.

El efecto en los dobles es que se arriesgan a intentar cosas que los expertos les habían pedido desde presentaciones anteriores, puesto que saben que es el momento indicado para dar muestras de que sí están evolucionando y que tienen todo el potencial para llegar hasta las instancias finales.

Los jurados de Yo Me Llamo buscan ser lo más transparentes posibles al dar sus retroalimentaciones, ya que saben que sus palabras terminarán ayudando a los participantes a mejorar dentro del Templo de la Imitación y hacer que las decisiones para ellos sean cada vez más difíciles de tomar.

Yo Me Llamo Ángela Aguilar canta 'No me queda más' de Ricky Vela.

¿Cuántos jurados evalúan las presentaciones en el programa Yo Me Llamo?

La diva de Colombia Amparo Grisales, el maestro César Escola, y uno de los más reconocidos cantantes de música popular, Pipe Bueno, están listos para dar inicio a una nueva temporada del concurso de imitación musical más querido por los colombianos: Yo Me Llamo.

¿Cómo puedo recibir actualizaciones y noticias del programa Yo Me Llamo?

A través de nuestro canal de WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029Va57FfmFcovyhRTtVE2i podrás enterarte de todas las novedades, noticias y actualizaciones de Yo Me Llamo. También a través del sitio web oficial de la producción https://www.caracoltv.com/yo-me-llamo

¿Cuánto dinero está en juego en esta temporada de Yo Me Llamo?

Esta temporada llega cargada de mucho talento, imitaciones nunca antes vistas y un total de 1.100 millones de pesos en premios que estarán en juego a lo largo de la competencia. El ganador se llevará 500 millones de pesos.

¿Cuál es el premio para el ganador de Yo Me Llamo 2023?

Noche a noche los imitadores se enfrentarán al exigente jurado y será esta la oportunidad de demostrar qué tanto se han preparado para esta nueva temporada, y cuánto han aprendido en la Escuela de Yo Me Llamo. El ganador se llevará 500 millones de pesos y serán más de 1.100 millones de pesos en juego a lo largo de la competencia.

¿Cuántas temporadas ha tenido Yo Me Llamo?

En 2023 se cumplen 9 temporadas al aire de Yo Me Llamo y solo los expertos lograrán definir que en Colombia los dobles perfectos sí existen. Por esto, la diva de Colombia Amparo Grisales, el maestro César Escola, y uno de los más reconocidos cantantes de música popular, Pipe Bueno, están listos para dar inicio a una nueva temporada del concurso de imitación musical más querido por los colombianos.