Pipe Bueno le confiesa a Yo Me Llamo Kany García que es su peor show, ¿por qué?

En medio de su más reciente clase en la Escuela de Yo Me Llamo , la imitadora de Kany García confiesa que se arrepiente de no haber seguido las recomendaciones de vestuario que le habían dado y demuestra que se siente un poco apenada por esta nueva interpretación, ya que ve la canción como un gran reto, algo que Pipe Bueno nota en el escenario.

Una vez termina su presentación, esta doble recibe un baldado de agua fría cuando el jurado le hace una fuerte confesión: "yo le verdad creo que es el show que menos me ha gustado de ti".

Seguido a ello, Pipe Bueno se encarga de explicarle a Yo Me Llamo Kany García los motivos que le hacen pensar esto, por lo cual recalca que tuvo ciertas notas desafinadas y que por momentos perdió el color de la voz.

"Por lo buena que siempre has sido, vuelvo y repito, me has tenido acostumbrado a otras cosas", finaliza el jurado, quien busca que esta participante mejore estos detalles en su personaje y no se desconecte de este sin importar el tipo de canción a la que se enfrente.

¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo Me Llamo?

Desde el lanzamiento de Yo Me Llamo en 2011, Colombia ha demostrado que los dobles perfectos sí existen. Ellos han sido los ganadores de todas sus temporadas: Yo Me Llamo Rafael Orozco (Jorge Martínez) en 2011; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2012; Yo Me Llamo Vicente Fernández (Deibys Pino) y Yo Me Llamo Sandro de América (Daniel Mora) en 2014; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2015; Yo Me Llamo Nicky Jam (David Alsina) en 2017; Yo Me Llamo Julio Jaramillo (Robinson Silva) en 2018; Yo Me Llamo Roberto Carlos (Albert Sánchez) en 2019; Yo Me Llamo Camilo Sesto (Alejandro León) en 2022.

¿Quién es el ganador actual de Yo Me Llamo?

Alejandro León es el verdadero nombre de quien, desde la noche del 7 de marzo de 2022 se convirtió en el nuevo ganador del programa Yo Me Llamo y se consagró como el mejor imitador del país gracias a su interpretación de Camilo Sesto.

¿Cuánto dinero está en juego en esta temporada de Yo Me Llamo?

Esta temporada llega cargada de mucho talento, imitaciones nunca antes vistas y un total de 1.100 millones de pesos en premios que estarán en juego a lo largo de la competencia. El ganador se llevará 500 millones de pesos.