Presentaciones: El amor llega a Yo Me Llamo y los jurados se emocionan con tremendo momento

En medio de la eliminación de Yo Me Llamo, dos participantes confiesan que están juntos y ya no lo pueden ocultar más. Por eso, los jurados, Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz, se emocionan con todo lo que ocurre en esta noche tan importante para los imitadores. De los seis que se presentan, uno debe abandonar la competencia

Yo Me Llamo Ángela Aguilar canta ‘Piel canela’ de Félix Manuel Rodríguez

Yo Me Llamo Raphael canta ‘Frente al espejo’ de José Luis Perales Morillas

Yo Me Llamo Luis Alfonso canta ‘Caballero’ de José Luis Ortega Castro

Yo Me Llamo Bob Marley canta ‘No woman no cry’ de Vicent Ford

Yo Me Llamo Gloria Estefan canta ‘Tu fotografía’ de G. Zignago – E. Estefan.

Yo Me Llamo Jim Morrison canta ‘New bornawakening’ de Jim Morrison.

Yo Me Llamo Bob Marley canta ‘Could you be loved’ de Robert Nesta Marley

Yo Me Llamo Jim Morrison canta ‘Roadhouse blues’ de J. Densmore – R. A Krieger – R. Manzarek – J. Morrison.

