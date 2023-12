Pipe Bueno sorprendió en la final de Yo Me Llamo al cantar con su hermano Miguel Bueno

En su novena temporada, Yo Me Llamo contó con Amparo Grisales , César Escola y el reconocido cantante Pipe Bueno como jurados. Los tres cumplieron con una labor excepcional a lo largo del programa y el exponente de música popular destacó gracias a su carisma y exigencia con los participantes. En el capítulo final, Bueno brilló con un invitado sorpresa.

Durante el episodio 87 , se dieron todo tipo de momentos que quedarán grabados en el corazón de los televidentes, los jurados y los participantes. Uno de los hechos que más destacó fue la presentación de Pipe y Miguel Bueno, quienes se encargaron de inaugurar la velada al interpretar 'Hecha Pa' Mí' de E. Zapata, M. Giraldo y J. Zapata y dejar en claro su talento.

De esta forma, la gran final de Yo Me Llamo inició con el pie derecho y los presentes disfrutaron al máximo.

"Es un sueño cumplido estar aquí mostrándoles mi música", fueron las palabras del joven Miguel, quien se mostró complacido de llevar su voz al Templo de la Imitación. Ante esto, Amparo Grisales le dio la bienvenida al artista de 22 años y también destacó el amor por su familia que Pipe demuestra constantemente.

El jurado del concurso de imitación dijo: "Este es el hermano menor, pero si se tomó la sopa", bromeando sobre su familiar; y finalizó diciendo que se sentía muy orgulloso de verlo siguiendo sus pasos en la industria musical, en especial, en el género urbano.

¿Quiénes fueron los profesores de esta temporada de Yo Me Llamo?

Carlos Calero y Melina Ramírez estuvieron muy pendientes de los dobles y hasta los acompañaron en todo el proceso para ser las copias de los verdaderos cantantes; sin embargo, quienes en realidad apoyaron incondicionalmente a los pupilos fueron los profesores de la Escuela de Yo Me Llamo.

Lamberto García, Gina Medina, ‘Pocho Marulanda’, Yanetsis Alfonso, Camilo Cifuentes, Moisés Angulo y Ángela Mar guiaron a los estudiantes para atender cada una de las recomendaciones que les hacían los expertos y lograr así deleitar a los espectadores con su potencial.



¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo me llamo?

Desde el lanzamiento de Yo Me Llamo en 2011, Colombia ha demostrado que los dobles perfectos sí existen. Ellos han sido los ganadores de todas sus temporadas: Yo Me Llamo Rafael Orozco (Jorge Martínez) en 2011; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2012; Yo Me Llamo Vicente Fernández (Deibys Pino) y Yo Me Llamo Sandro de América (Daniel Mora) en 2014; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2015; Yo Me Llamo Nicky Jam (David Alsina) en 2017; Yo Me Llamo Julio Jaramillo (Robinson Silva) en 2018; Yo Me Llamo Roberto Carlos (Albert Sánchez) en 2019; Yo Me Llamo Camilo Sesto (Alejandro León) en 2022.