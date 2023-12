Carlos Calero muestra cómo es su camerino en Yo Me Llamo y relata qué pasa tras bambalinas

El día en Los zapatos de Carlos Calero inicia a las 5:00 A.M. con su llegada al estudio de grabación de Yo Me Llamo , donde en un principio se toma un café, come un refrigerio y lo maquillan para salir al escenario del Templo de la Imitación, pues es fundamental estar bien preparado antes de salir a escena para presentar a cada uno de los dobles.

Para este miembro del concurso musical, es clave ser cercano con todas aquellas personas que lo acompañan a lo largo de su labor en el programa, por lo que no duda en acercarse a don César, chef de la producción.

Te puede interesar: ¿Cómo funciona Yo Me Llamo detrás de cámaras? Conoce al talentoso equipo de producción

Una vez dentro de su camerino, Carlos Calero nos explica qué es un In Ear y las razones por las cuales debe utilizarlo durante la grabación de los capítulos de Yo Me Llamo, pues a través de este, en ocasiones, le dan ciertas indicaciones e información necesaria para que pueda presentar a los imitadores sin problema.

Una planta, una porción de fruta y un postre saludable hacen parte de las cosas que le dejan desde muy temprano en este lugar, puesto que para él es fundamental alimentarse de manera más nutritiva. Ya a las 6:30 A.M. llega el momento de seleccionar el atuendo del programa, el cual ya tiene una etiqueta con la fecha correspondiente para ser portado, e iniciar a maquillarse.

Conoce más: Sinfoni revela cómo dejar de comer buñuelos y natilla en Navidad, ¿para mantener la línea?

Publicidad

Mientras que está en el proceso de arreglarse para salir a escena, Carlos Calero confiesa que no se ha hecho nada en sus cejas, a pesar de lo que muchos televidentes le han comentado, y que si se fijan es posible notar en ellas algunas canas, además, exalta que no se las ha oscurecido, puesto que esto generó un poco de controversia en las redes sociales.

Por otra parte, cuenta que aprovecha este tiempo para leer los libretos y hacer anotaciones acorde a las temáticas que se vayan a tratar en cada capítulo, haciendo énfasis en que más que aprendérselo lo interpreta y le da un toque más natural a su presentación.

Lee también: Yo Me Llamo: Conoce quienes fueron los imitadores premiados por Sinfoni y cuál se llevó más dinero

A las 2:00 P.M., en medio de un receso, Carlos Calero almuerza y nos muestra qué no puede faltar en este platillo, para luego mostrarnos cómo luce el escenario de Yo Me Llamo tras bambalinas.

Publicidad

Cuando se cierra el telón del Templo de la Imitación, alrededor de las 8:00 P.M., el presentador regresa a su camerino para quitarse el maquillaje, ponerse la ropa con la que se irá a su casa, comer algo y aplicarse algunos productos para el cuidado de la piel. Tras esto se despide de los colombianos y los invita a ver el último capítulo del concurso musical.