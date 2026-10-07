‘Mini Paulina Rubio’ sacó el lado más tierno de Amparo Grisales en ‘Yo Me Llamo’

Y es que luego de su audición, ‘Mini Paulina Rubio’ quiso saber qué hacía Amparo Grisales es su tiempo libre, por lo que la artista, que le dio consejos de actuación a ‘Mini Shakira’, habló sobre sus hobbies.

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“Tengo muchas cosas que me gusta hacer. Me gusta salir con los amigos, con las amigas, me gusta tener tertulias, hago ejercicio, me gusta ir de compras con las amigas, divertirme, y, si no compramos nada, pues ver vitrinas, pasear”, empezó diciendo la jurado de ‘Yo Me Llamo’.

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Posteriormente, mencionó que disfruta de sus ratos libres junto a su perro, y dejó ver el sentimiento tan grande que tiene por él: “Estoy con mi perrito, Bunny, lo saco a pasear. ¿Me has visto en las redes a mi Bunny, un perrito blanco? Es hermoso, hermoso mi Bunny, entonces lo saco; a veces me lo dejan entrar en algunos restaurantes, entonces también lo llevo, y así me entretengo todo el tiempo”.

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La actriz además le aconsejó a la ‘mini’ que disfrute la vida, así como disfruta estar en el escenario imitando a Paulina Rubio, una de sus cantantes favoritas.



¿Dónde ver ‘Yo Me Llamo Mini’, de Caracol Televisión?

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La nueva temporada de ‘Yo Me Llamo Mini’ se puede ver todas las noches, después de Noticias Caracol, por la señal principal de Caracol Televisión y a través de Ditu. No obstante, si se perdió alguna emoción o quiere repetirla, puede hacerlo a través de Caracoltv.com.