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Capítulo 54 Yo Me Llamo
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Qué dijo Amparo Grisales en ‘Yo Me Llamo Mini’ sobre su perro y sus 'hobbies'

Amparo Grisales, actriz y jurado de 'Yo Me Llamo Mini' (programa de Caracol Televisión) le contó a una de las aspirante sobre las actividades que hace en su tiempo libre, y mencionó a uno de sus seres más amados.

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Cabezote DK - Yo Me Llamo mini

‘Mini Paulina Rubio’ sacó el lado más tierno de Amparo Grisales en ‘Yo Me Llamo’

La actriz y jurado del programa de Caracol Televisión le contó a la aspirante sobre las actividades que hace en su tiempo libre, y mencionó a uno de sus seres más amados: su mascota.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 7 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Mini Paulina Rubio’ sacó el lado más tierno de Amparo Grisales en ‘Yo Me Llamo’
‘Mini Paulina Rubio’ sacó el lado más tierno de Amparo Grisales en ‘Yo Me Llamo’
Foto: Caracol TV