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Yo Me Llamo
Capítulo 52 'Yo Me Llamo'
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‘Yo Me Llamo Mini Julio Jaramillo’ hizo erizar a Amparo y contó sus inicios en la música

El participante interpretó ‘Nuestro Juramento’ y al finalizar, el ‘Maestro’ César Escola lo llevó a la mesa de jurados para que comprobara que sí había erizado a Amparo. Además, contó anécdotas de su vida.

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Cabezote DK - Yo Me Llamo mini

‘Yo Me Llamo Mini Julio Jaramillo’ hizo erizar a Amparo y contó sus inicios en la música

El participante interpretó ‘Nuestro Juramento’ y al finalizar, el ‘Maestro’ César Escola lo llevó a la mesa de jurados para que comprobara que sí había erizado a Amparo. Además, contó anécdotas de su vida.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 5 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Yo Me Llamo Mini Julio Jaramillo’ en el Templo de la Imitación
'Yo Me Llamo Mini Julio Jaramillo’ en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión