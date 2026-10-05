‘Yo Me Llamo Mini Julio Jaramillo’ hizo erizar a Amparo y contó sus inicios en la música

El Templo de la Imitación fue escenario de un instante cargado de puro sentimiento y nostalgia. El participante que le da vida a ‘Mini Julio Jaramillo’ saltó al escenario para interpretar 'Nuestro Juramento', una de las piezas más emblemáticas de la música romántica latinoamericana. Con una afinación impecable y una sensibilidad que sobrepasó su edad, el concursante logró adueñarse de cada nota y emocionar a todos los presentes.

Al finalizar su presentación, el ambiente de emotividad se apoderó del plató. El maestro César Escola, impactado por el talento del joven imitador, no dudó en levantarse de su asiento y llevarlo directamente hasta la mesa de jurados para que comprobara con sus propios ojos que había logrado erizar por completo a Amparo Grisales. 'La Diva de Colombia' elogió la madurez vocal y la entrega del pequeño artista, destacando el respeto con el que honra la memoria del 'Zorzal de la Ensenada'.



Además de deslumbrar con su voz, el imitador aprovechó el espacio para abrir su corazón ante las cámaras. Contó anécdotas inéditas de sus inicios en la música, recordando cómo descubrió su pasión por los boleros y el esfuerzo diario que ha realizado para dominar el estilo de su ídolo. Su historia de disciplina y amor por el arte terminó de conquistar a la audiencia y al jurado en una velada inolvidable.

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Cuál es el nombre real de Julio Jaramillo

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El nombre completo del afamado cantante ecuatoriano era Julio Alfredo Jaramillo Laurido. Nació en Guayaquil el 1 de octubre de 1935 y fue popularmente conocido como 'El Zorzal de la Ensenada' o 'El Ruiseñor de América', convirtiéndose en una de las voces más queridas del bolero y el pasillo.



De qué murió Julio Jaramillo y en qué año falleció

Julio Jaramillo falleció el 9 de febrero de 1978 en su ciudad natal, Guayaquil, a los 42 años de edad. Su deceso se debió a complicaciones médicas derivadas de un paro cardíaco tras someterse a una operación de vesícula.

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Quién compuso la canción 'Nuestro Juramento'

Aunque fue inmortalizada por Julio Jaramillo en 1957 con un éxito arrollador en toda Latinoamérica, la canción 'Nuestro Juramento' fue compuesta originalmente por el cantautor puertorriqueño Benito de Jesús en formato de bolero.