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‘Yo Me Llamo Mini Shakira’ le pidió consejos a Amparo para convertirse en actriz

Amparo se erizó en medio del ‘show’. A los jurados les encantó la presentación y destacaron que su baile fue increíble. Además, la concursante recibió consejos de Amparo y aseguró que quiere ser actriz.

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Cabezote DK - Yo Me Llamo mini

‘Yo Me Llamo Mini Shakira’ le pidió consejos a Amparo para convertirse en actriz

Amparo se erizó en medio del ‘show’. A los jurados les encantó la presentación y destacaron que su baile fue increíble. Además, la concursante recibió consejos de Amparo y aseguró que quiere ser actriz.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 5 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Yo Me Llamo Mini Shakira' en el Templo de la Imitación
'Yo Me Llamo Mini Shakira' en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión