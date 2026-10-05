‘Yo Me Llamo Mini Shakira’ le pidió consejos a Amparo para convertirse en actriz

El Templo de la Imitación presenció una noche de pura energía caribeña de la mano de ‘Yo Me Llamo Mini Shakira’. La pequeña participante saltó al escenario dispuesta a homenajear a la artista latina más grande de todos los tiempos, deslumbrando a la audiencia desde su primer movimiento.

Durante la presentación, la concursante se adueñó de la tarima con un baile increíble que capturó los giros y la agilidad característicos de la barranquillera. La fuerza de su voz y su impecable actitud hicieron que Amparo Grisales se erizara en medio del show. A la mesa de juzgamiento le encantó la actuación y resaltaron la soltura e intensidad que demostró en cada nota.



Al finalizar la gala, la joven cantante abrió su corazón y aseguró que, además de la música, sueña con convertirse en actriz. Aprovechando el momento frente a 'La Diva de Colombia', le pidió consejos de actuación. Amparo, emocionada con la versatilidad de la participante, compartió valiosos consejos para su futuro artístico en un instante mágico que selló una velada inolvidable.

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Cuáles son las canciones más famosas de Shakira

Entre sus mayores éxitos internacionales destacan temas icónicos como 'Hips Don't Lie', 'Whenever, Wherever', 'Ciega, sordomuda', 'Waka Waka (This Time for Africa)' y 'Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53'.

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Cuál es el nombre completo de Shakira y dónde nació

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El nombre real de la cantante es Shakira Isabel Mebarak Ripoll. Nació el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia, y es considerada una de las figuras más influyentes del pop latino a nivel global.

Cuántos premios Grammy y Latin Grammy ha ganado Shakira

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A lo largo de su prolífica carrera musical, Shakira ha ganado 3 Premios Grammy anglo y 15 Premios Latin Grammy, posicionándose como una de las artistas femeninas más galardonadas de la música en español.