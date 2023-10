Yo Me Llamo: Sinfoni se enfrenta en un Mano a Mano con Calero, ¿cómo canta el hada de la afinación?

El capítulo 62 de Yo Me Llamo 2023 llega a su final con el Mano a Mano del presentador Carlos Calero y de la asistente de Inteligencia Artificial, Sinfoni. La intervención musical tiene lugar justo después de que las seis parejas de dobles se presentaran en medio del Templo de la Imitación frente a los expertos.

Es justamente Melina Ramírez quien les informa a Amparo Grisales , Pipe Bueno y César Escola que les tiene una sorpresa, de manera que se gira en dirección a la pantalla para darle paso al hada de la afinación.

Mira también: Yo Me Llamo Elvis Crespo agradece a esa persona especial que lo sacó de un pozo de oscuridad

“Esta noche no puede terminar sin que haga mi Mano a Mano con Carlos Calero, más conocido como Calerofoni en el mundo virtual”, expresa.

Con un poco de nervios, el conductor del programa accede a interpretar ‘Olvídame y pega la vuelta’ de J. Galán y L. Galán en el escenario del programa, lo que rápidamente llama la atención de cada uno de los presentes.

Publicidad

Posteriormente, el espectáculo causa risas en el set de grabación debido a que ‘La Diva de Colombia’ asegura que Sinfoni quiere estar sin su compañero, agregando que está cansada de pasar mucho tiempo con él. Asimismo, señala que el ganador de este enfrentamiento es el hada de la afinación, de menara que la felicita por su desempeño vocal.

No te pierdas: Yo Me Llamo Bad Bunny explica cómo el Templo de la Imitación impactó en su vida

Calero, por su parte, informa que el siguiente turno va a ser para Ramírez, pues afirma que Sinfoni fue muy clara cuando dijo que el próximo 31 de octubre será el momento perfecto para que ella demuestre no solo que tiene grandes destrezas para la danza, sino también para interpretar algunos éxitos musicales, ¿cómo reacciona la modelo?



¿Quiénes son los presentadores de Yo Me Llamo 2023?

Carlos Calero es comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano, tiene un pregrado en Comunicación Cultural de la misma universidad y un Posgrado en Opinión pública y Marketing político de la Pontificia Universidad Javeriana. Es presentador, conductor y animador de televisión con más de 27 años de experiencia en medios de comunicación. Además, es consultor en oficinas de prensa, estrategia en comunicaciones internas y externas, coach en entrenamiento de voceros corporativos, consultor externo en talleres de expresión oral, hablar en público, manejo de escenarios públicos y presentación. En la actualidad es presentador del programa Día a día en Caracol Televisión y nuevamente los televidentes lo verán en Yo me llamo.Te puede interesar: Yo Me Llamo Kany García da a conocer qué detalles perfeccionará de su personaje