Yo Me Llamo Álex Campos confiesa que su primer trabajo en Bogotá fue cantar en TransMilenio

Una vez termina su presentación, este imitador de Álex Campos se lleva varios piropos por parte de Amparo Grisales , quien deja un momento de lado Yo Me Llamo y su atención se va hacia su gran belleza, por lo cual le pregunta si es actor, ante lo cual recibe una respuesta afirmativa.

Es por ello que el participante menciona que por causa de su estatura no recibe muchas propuestas en esta industria y es complicado que busquen su perfil, aunque también se dedica a crear contenido en redes sociales.

Finalmente, Yo Me Llamo Álex Campos les revela que a los 15 años se independizó y se fue a vivir a Bogotá, lo que lo llevó a cantar en el TransMilenio, en donde muchas personas le comentaron que tenía la voz muy parecida a este cantante.

¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo me llamo?

Desde el lanzamiento de Yo Me Llamo en 2011, Colombia ha demostrado que los dobles perfectos sí existen. Ellos han sido los ganadores de todas sus temporadas: Yo Me Llamo Rafael Orozco (Jorge Martínez) en 2011; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2012; Yo Me Llamo Vicente Fernández (Deibys Pino) y Yo Me Llamo Sandro de América (Daniel Mora) en 2014; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2015; Yo Me Llamo Nicky Jam (David Alsina) en 2017; Yo Me Llamo Julio Jaramillo (Robinson Silva) en 2018; Yo Me Llamo Roberto Carlos (Albert Sánchez) en 2019; Yo Me Llamo Camilo Sesto (Alejandro León) en 2022.

¿Quién es el ganador actual de Yo Me Llamo?

Alejandro León es el verdadero nombre de quien, desde la noche del 7 de marzo de 2022 se convirtió en el nuevo ganador del programa Yo Me Llamo y se consagró como el mejor imitador del país gracias a su interpretación de Camilo Sesto.Te puede interesar: Yo Me Llamo Karol G llora y le promete a Amparo Grisales que la va a erizar el próximo año



¿Cuál es el premio para el ganador de Yo Me Llamo 2023?

Noche a noche los imitadores se enfrentarán al exigente jurado y será esta la oportunidad de demostrar qué tanto se han preparado para esta nueva temporada, y cuánto han aprendido en la Escuela de Yo Me Llamo. El ganador se llevará 500 millones de pesos y serán más de 1.100 millones de pesos en juego a lo largo de la competencia.

