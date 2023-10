Yo Me Llamo Alci Acosta, por primera vez, tiene una falla que preocupa a César Escola Aunque no deja de elogiar su puesta en escena, 'El Maestro' Escola le confiesa a Yo Me Llamo Alci Acosta que detectaron algunas imprecisiones en los agudos y le comenta que considera que está relacionado con la técnica vocal.