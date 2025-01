César Escola tenía muchas expectativas sobre Yo Me Llamo Raffaella Carrá, ¿lo decepcionó?

Una de las participantes más recodadas del segundo capítulo de Yo Me Llamo 2025 fue la mujer que interpretó a Raffaella Carrá, pues no solo demostró tener un gran sentido artístico, sino que también enamoró tanto al jurado como a los espectadores con su particular atuendo y personalidad.

A pesar de que la bailarina no logró pasar a la siguiente fase de la producción de Caracol Televisión, sí se llevó el privilegio de bailar salsa junto a Rey Ruiz, quien la calificó como una verdadera experta. De esta forma, la imitadora probó que no hay límite de edad para cumplir los sueños.

César Escola se pronuncia sobre sus expectativas frente a Yo Me Llamo Raffaella Carrá

En diálogo con las redes de Caracol Televisión, el destacado jurado explica que al ver entrar a la mujer a la tarima del formato, le generó mucha emoción, dado que genuinamente pensó que tendría un excelente desempeño y agrega que, aunque su interpretación no lo convenció, disfrutó mucho de su intervención.

"Yo crucé dedos, estuve emocionado porque dije 'ay, qué lindo, va a traer alegría, canciones maravillosas' y ella le puso toda la energía, todas las ganas, es italiana y es un personaje que requiere de un nivel vocal muy chévere, muy importante", dice en medio del encuentro.

Asimismo, recuerda que se vio en la necesidad de decirle que no se llamaba y que con la decisión de los expertos se alejaba del sueño de ir a la escuela de imitación a seguir fortaleciendo sus habilidades.

¿Quién es Raffaella Carrá?

Es una cantautora nacida en Bolonia, Italia, y recordada por interpretar canciones como 'Pedro', 'Celiente, caliente', 'Fiesta', 'Qué dolor' y 'Yo no sé vivir sin ti'. De igual forma trabajó como coreógrafa, presentadora en la pantalla chica y actriz, lo que le permitió darse a conocer también en el extranjero, incluida Latinoamérica. Carrá falleció el 5 de julio de 2021 a los 78 años en Roma tras luchar contra el cáncer de pulmón con el que había sido diagnosticada.

