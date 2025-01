La comparación de César Escola que hizo que Amparo Grisales estallara: "¿Qué te pasa?"

En el capítulo 12 de Yo Me Llamo, los participantes enfrentaron uno de los momentos más desafiantes de la competencia: los Duelos. En esta etapa, dos imitadores del mismo artista deben enfrentarse para demostrar quién se acerca más a la perfección de convertirse en el doble exacto. Ante la expectativa de una noche tan emocionante, Melina Ramírez dio la bienvenida a los jurados Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz, quienes tuvieron la difícil tarea de evaluar cada presentación.

Mira también: ¿Amparo Grisales tiene un favorito en Yo Me Llamo? Audiciones que la han decepcionado e impresionado

Amparo Grisales se molestó con César Escola

Uno de los momentos más comentados de la noche ocurrió cuando la presentadora del programa le pidió a Amparo Grisales, conocida como 'La Diva de Colombia', que luciera su impecable atuendo. Amparo no dudó en presumir su elegante blazer blanco con una llamativa apertura en la espalda adornada con brillos. Sin embargo, César Escola aprovechó para bromear, diciendo que el detalle en su espalda le recordaba a la "soga de Búfalo", en alusión a la cuerda de la campana usada en las Audiciones y con la que llamaban al temible personaje para sacar a los participantes del escenario.

La comparación no fue del agrado de Amparo, quien, visiblemente molesta, respondió: “No invente, no se me tire el modelito. ¿Qué te pasa?”. La respuesta de la jurado dejó claro que no iba a permitir que una broma opacara su estilo.

Tras este momento de tensión, el programa continuó con normalidad, y los participantes se dispusieron a dar lo mejor de sí sobre el escenario. Durante la velada, 10 duplas se enfrentaron en los Duelos, entregando actuaciones. A medida que avanzaba la noche, los imitadores buscaron impresionar con sus voces, movimientos y caracterización.

Publicidad

Los aciertos y desaciertos de los concursantes de Yo Me Llamo

Según Grisales, esta décima edición del formato de Caracol Televisión ha traído varias sorpresas, como el hecho de que algunos concursantes afirman tener talento para interpretar a sus personajes favoritos, cuando es evidente que aún deben seguir trabajando en ello. Además, ha sido notable la aparición de artistas difíciles de imitar debido a lo icónicos que fueron.

Mira también: Giovanny Ayala reaccionó a la Audición de su hijo en Yo Me Llamo y confesó que no sabía

“¿El que me decepcionó? No fue uno solo, fueron varios. Creo que el público ya los vio. La gente decía ‘ojalá’, pero no, no resultó”, afirma la actriz y modelo.

Publicidad

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . Puedes revivir los capítulos aquí.