Doble de Luis Alfonso en Yo Me Llamo cantaba en TransMilenio: Así lucía antes del programa

César Jesús Narváez se ha encargado de demostrarle a Colombia la constancia con la que ha luchado para convertirse en un artista en nuestro país y que su talento sea reconocido, no obstante, no muchos lo conocen por su nombre de pila, sino por los que ha adoptado de otros artistas al convertirse en su doble.

En 2023 sorprendió cuando llegó al Templo de la Imitación en los zapatos de Elvis Crespo, al punto de que avanzó hasta el octavo ciclo de la competencia, gracias a lo que no solo se lució con sus presentaciones, sino que también encontró el amor, dado que salió siendo pareja de la participante que le dio vida a Shakira y que llegó hasta la Gran Final.

Ahora, en la décima temporada de Yo Me Llamo, César Jesús se animó a encarnar a Luis Alfonso dejando el merengue para pasarse a la música popular, demostrando su talento para la imitación y la versatilidad que tiene para la misma.

Su presentación del 'Señorazo' hizo que nuevamente los jurados le dieran la oportunidad de ingresar a la Escuela y luchar por obtener el premio mayor, algo con lo sueña desde que se inscribió por primera vez.

Sin embargo, lo que no muchos saben es que este imitador tuvo sus inicios en la música cuando trabajaba cantando en TransMilenio temas musicales de Dread Mar I, al punto de que se hizo viral cuando unos usuarios de este medio de transporte publicaron un video de él.

De hecho, cuando salió de Yo Me Llamo en 2023 dijo: "yo me daba duro trabajando todo el día en un TransMilenio. Muchos no saben lo que uno pasa", haciendo referencia a que tuvo que soportar muchos malos tratos y humillaciones.

En definitiva, como él mismo lo ha expresado, la vida le cambió a este doble desde que participó por primera vez en Yo Me Llamo, pues tuvo la oportunidad de mostrar su talento, y desde ese momento ha sabido aprovechar las oportunidades, lo que lo llevó a no dejar pasar por alto los dones que posee para convertirse en el clon de Luis Alfonso.

