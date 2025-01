Fariana se pronunció sobre su imitadora de Yo Me Llamo y opinó acerca de la presentación

La cantante colombiana Fariana, al igual que miles de fanáticos de Caracol Televisión, no pudo resistirse a opinar sobre la presentación de su representante en Yo Me Llamo 2025. El show tuvo lugar durante el capítulo número seis de la producción y, aunque la joven pasó a la siguiente etapa, no logró conseguir una estrella verde por parte de 'La Diva de Colombia'.

¿Qué dijo Fariana acerca de su doble de Yo Me Llamo?

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de seis millones de admiradores, la intérprete de temas como 'Bendecido', 'Soy mamá', 'A fuego', 'DORA' y 'Adicta al perreo' le dedicó un emotivo mensaje a la creadora de contenido digital y la felicitó por atreverse a emprender este proyecto.

"Fariana siempre tiene actitud de ganadora. Fariana no está diseñada para rendirse. ¡Rompe reina! Sé feliz y haz muy feliz a los tuyos. ¡Tú eres de las mías! Te llamas Fariana", escribió en las historias de la citada red social.

Fariana le respondió a su imitadora de Yo Me Llamo 2025. Foto: Instagram @fariana

Además, compartió el clip de la retroalimentación de los jurados del programa, en el que César Escola afirmaba que le veía potencial y ella le respondía que cómo su esfuerzo y disciplina la llevó a luchar por sus seres queridos.

"Por ellos estoy acá, yo saqué adelante a mi familia creando videos para las redes sociales. A mis papás los pude sacar de ese trabajo que es ser comerciante de sol a sol. Mi mamá estaba muy enferma y hoy en día estoy acá porque ellos están allá trabajando por mí porque dijeron 've a la pantalla chica'", explicó en medio del escenario.

La participación de la imitadora en el concurso ha generado todo tipo de reacciones en las plataformas digitales, pues hay quienes señalan no solo que posee todo el poder vocal para interpretarla, sino que también la caracterizan varios detalles físicos que hacen que esté cada vez más cerca del personaje. Ahora, la concursante tiene el reto de convencer a Amparo Grisales de sus habilidades artísticas.

