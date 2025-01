Laura Acuña revela que quedó impactada con el parecido físico de una doble de Yo Me Llamo

Laura Acuña llegó a Yo Me Llamo para ser parte de esta décima temporada en la que ha cautivado a los colombianos con su personalidad y con la manera a la que reacciona a cada una de las Audiciones, pues en definitiva no se guarda nada y se expresa tal y como se siente en el momento justo cuando escucha cada una de las interpretaciones que han tenido lugar durante esta etapa de Audiciones.

Asimismo, la dupla que ha conformado al lado de Melina Ramírez ha sido un éxito para los televidentes, que ven la camaradería que existe entre ellas, quienes han resaltado que desde que se conocieron han estado trabajando de la mano y con el objetivo de crecer juntas para hacer del Templo de la Imitación un espacio para las familias de nuestro país.

Laura Acuña comenta qué participante de Yo Me Llamo la sorprendió

La presentadora recuerda cuál fue la Audición que le dejó una huella y que más le llamó la atención, haciendo énfasis en cuál fue ese detalle que la desconcertó y la hizo pensar que tiene un gran futuro dentro de la competencia musical.

"Me impresionó mucho Yo Me Llamo Selena, considero que físicamente se parece un montón y que tiene muchísimo potencial de verdad para avanzar en la temporada de este año", comenta Laura Acuña.

Sin embargo, recalca que esta es su primera impresión y que quiere ver cómo avanzan los demás imitadores: "no quiero generalizar porque hay unas personas que avanzan un montón en la Escuela, pero ella me impactó".

Cabe destacar que Laura se ha catalogado como una fanática de Yo Me Llamo, desde que lo veía como televidente, por lo que tiene conocimiento sobre cómo van sucediendo las cosas dentro del Templo de la Imitación y las sorpresas que hay en el camino.

Laura Acuña da a conocer qué doble la decepcionó en Yo Me Llamo

En primer lugar, confesó que le impresiona ver la entrega, esfuerzo y disciplina de aquellos aspirantes que llegan al Templo de la Imitación y demuestran que de verdad estudiaron a su personaje, intentando copiar hasta el más mínimo detalle.

Entre risas dijo que admiraba la valentía de aquellos "que creen que se llaman" y se presentan ante Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz sin prepararse, o sin tener un parecido evidente con el artista al que imitan.

"El personaje del que esperaba mucho y me partió el corazón fue un Ricky Martín, quería que fuera, pero no fue", fueron las palabras de la también modelo al preguntarle por cuál concursante la ilusionó. Acuña explica que tenía la esperanza de ver a un doble del intérprete de 'Livin' La Vida Loca' y 'Tu Recuerdo'.