Sábados Felices tendrá serie de la Selección Colombia: fecha de estreno, actores y trama

Este 15 de abril Catalina Gómez, Carlos Calero e Iván Lalinde fueron sorprendidos en plena transmisión en vivo en 'Día a Día' al recibir la visita de cuatro integrantes de la familia de 'Sábados Felices', que cada fin de semana se encarga de emocionar a los televidentes y darles un dosis de buen humor. En esta oportunidad, los personajes informaron que los televidentes muy pronto conocerán su historia.

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Qué serie estrenará 'Sábados Felices' y DITU

Los presentadores del matutino recibieron a Leonela, Brayan Cristiano, Miguel Beckenbauer y Alberto Maradona, personajes inspirados en algunos jugadores de fútbol. Durante el espacio, los cuatro compartieron detalles sobre su objetivo de viajar al Mundial de la FIFA 2026, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. Este evento iniciará el 11 de junio y se extenderá hasta el 19 del mismo mes, por lo que su meta implica la preparación para el viaje y la superación de varios problemas.



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En ese sentido, Miguel Beckenbauer explicó que actualmente enfrentan tres dificultades principales que les impiden concretar el viaje. En primer lugar, mencionó la falta de visa, un requisito necesario para ir especialmente a este evento deportivo. En segundo lugar, señaló la ausencia de recursos económicos suficientes para costear los gastos del desplazamiento y la estadía. Finalmente, indicó que tampoco cuentan con un trabajo estable que les permita reunir el dinero necesario para cumplir su propósito.

Durante la conversación con los presentadores, los invitados relataron distintas acciones que han emprendido para acercarse a su objetivo. Entre ellas, destacaron la venta de productos en la calle como una de las estrategias para obtener ingresos. De igual manera, mencionaron que han tenido que enfrentar diversos problemas en el proceso, los cuales han influido en el ritmo de sus avances.





Esta historia hace parte de una serie del programa 'Sábados Felices', cuyo estreno está programado para el 18 de abril en la noche, dentro de la emisión habitual del espacio humorístico.

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Adicionalmente, se dio a conocer que habrá contenido complementario disponible en Ditu, la plataforma de contenido de Caracol Televisión. En este espacio digital, los espectadores podrán acceder a material adicional relacionado con la historia, lo que permitirá ampliar la información presentada en televisión.

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