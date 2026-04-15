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Cuándo se estrena la serie de Sábados Felices para el Mundial 2026- CaracolTV

Leonela, Brayan Cristiano, Miguel Beckenbauer y Alberto Maradona llegarán al programa humorístico para mostrar todo lo que deben hacer para ver a 'La Tricolor' en el Mundial de la FIFA 2026.

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Sábados Felices tendrá serie de la Selección Colombia: fecha de estreno, actores y trama

Leonela, Brayan Cristiano, Miguel Beckenbauer y Alberto Maradona llegarán al programa humorístico para mostrar todo lo que deben hacer para ver a 'La Tricolor' en el Mundial de la FIFA 2026.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Cuál es la serie de 'Sábados Felices' que próximamente podrán conocer los televidentes.