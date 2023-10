Constanza Hernández enumera tres factores que hacen fundamental a Panchita en Pasión de Gavilanes

Constanza Hernández hace parte del elenco de Pasión de Gavilanes, la dinastía indomable al darle vida a Panchita, la entrañable amiga de Rosario Montes y artista del reconocido bar Alcalá, quien ha sido parte de todo el drama que se está viviendo en San Marcos y la familia Reyes Elizondo.

Esta mujer tiene un fuerte lazo con la cantante, quien regresó al pueblo tras 20 años, y tiene como función principal ser el polo a tierra de alguien que no solo quiere vengarse de quienes la trataron mal, sino que se deja cegar por sus emociones, las cuales aún no sabe controlar cuando de amor y pasión se trata.

Por otra parte, esta actriz ha logrado consolidar una gran amistad con Zharick León , sobre quien dedicó un emotivo post: "hace casi seis meses conocí a Zharick León y hubo una conexión especial… Luego entendí que esta hace parte de la amistad entrañable que tienen Panchita López y Rosario Montes".

Con respecto a aquello que hace que Panchita no pueda quedarse por fuera de esta producción y que tampoco pase como un personaje con poca relevancia, esta actriz nos enumera tres motivos por los que se diferencia del resto.

Inicialmente, Constanza Hernández está bastante segura de que su personaje es una fuente de madurez que no puede faltar a lo largo de toda la historia de Pasión de Gavilanes, la dinastía indomable: "es una mujer que ya ha vivido, que está resignada. Ya no le importa mucho el qué dirán", destacando que esta mujer no duda en decirle a cada uno de las personas que se topa sus verdades y, a su vez, aprovecha para ponerles los pies sobre la tierra.

Cabe destacar que este es uno de los factores que se le sumaron a este rol luego de 20 años, por lo cual esta actriz tuvo que trabajar bastante en demostrar este cambio que tuvo la artista del bar Alcalá para hacer énfasis en los cambios que vivió con el paso del tiempo.

Otro de los elementos que hacen a Panchita clave durante esta producción es que le da livianez a todo el drama que ocurre en San Marcos y a la vida de Rosario Montes alrededor de su local y los Reyes Elizondo: "es quien aligera la situación y les dice 'tranquilos, no es para tanto'".

Finalmente, Constanza Hernández considera que la música con la que llega este personaje y sus letras son una muestra de esa mujer que está dolida, pero dispuesta a seguir adelante, siendo un reflejo de cómo esto es un acompañamiento para narrar toda esta cautivante historia de Pasión de Gavilanes, la dinastía indomable.