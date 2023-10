Bernardo Flores, de Pasión de Gavilanes, estuvo a punto de accidentarse grabando con caballos

Si hay una palabra que pueda representar a Pasión de Gavilanes, la dinastía indomable es, sin lugar a duda, "caballos", pues la historia de los Reyes Elizondo se desarrolla en medio de unos terrenos ubicados en San Marcos, donde pueden tener mucho contacto con la naturaleza. En diálogo con Caracoltv.com, el intérprete de Juan David Reyes, Bernardo Flores , contó cómo fue trabajar con estos animales durante las grabaciones teniendo en cuenta que su trabajo en la hacienda de sus padres es ser veterinario.

"Ya había montado caballo, pero nunca me había subido a uno en alguna filmación y ellos cambian muchísimo de temperamento cuando están rodeados de gente o les ponen una cámara en frente de la cabeza", dijo en medio de la entrevista.

Asimismo, explicó que todos los actores habían tenido un entrenamiento de aproximadamente dos semanas para aprender a manejarlos; sin embargo, como él llegó justo a tiempo para grabar, se llevó una gran anécdota que recuerda con humor, pero que en ese momento pudo ser un poco preocupante.

"El caballo se descontroló, me quería tumbar. Me dijeron que era tranquilo y no era para nada así. Fue algo nuevo para mí, empezar a dominar a los caballos dentro de este mundo de las cámaras porque se ponen muy nerviosos con cualquier ruido, con cualquier cosa y pues seguir un marcaje con los caballos en las escenas era súper complicado", puntualizó.

Flores también mencionó que tuvo que cambiar de caballo a pesar de que se había acostumbrado a estar con una yegua. Esto debido a que Mario Cimarro , quien da vida a Juan Reyes en la producción, se transportaba siempre en uno enorme que generaba un poco de ruido visualmente, pues se veía mucho más grande que su compañero de set en cada una de las tomas.

"Había un caballo en celo que se me quería montar y yo estaba arriba de la yegua, entonces el caballo se me quería subir a mí mientras yo estaba encima y empezaban todos 'no, quítense, quítense' (...) Pasaron muchas cosas que son graciosas porque no terminaron en tragedia, pero sí es difícil", finalizó.

