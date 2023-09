Constanza Hernández explica qué cambios tuvo Panchita tras 20 años en Pasión de Gavilanes

Constanza Hernández es la encargada de continuar con la historia de Panchita en Pasión de Gavilanes, la dinastía indomable , quien no podía quedarse por fuera del impactante regreso de Rosario Montes a San Marcos en medio del drama que ahora vive la familia Reyes Elizondo.

Así como los protagonistas de esta historia vivieron muchos cambios durante estas dos décadas, también lo hizo este entrañable personaje que cumple un rol fundamental en la vida de la cantante y ahora poseedora de una gran fortuna, dado que intenta ser la voz de la razón en medio de sus arrebatadas decisiones.

Lee también: Constanza Hernández confiesa los retos de interpretar a Panchita: ¡creyó que tendría una doble!

En cuanto a cómo era Panchita López hace 20 años, Constanza Hernández revela que ella: "quería ser famosa, tener un esposo y una familia, salir de San Marcos y convertirse en esa mujer que todos esperaban ver en los escenarios".

Cabe destacar que la mejor amiga de Rosario Montes en Pasión de Gavilanes estaba llena de ilusiones, pues siempre se proyectaba con una carrera exitosa en la música y veía la vida de una manera mucho más alegre y esperanzadora a comparación de la forma en la que lo hace en esta dinastía indomable.

Te puede interesar: Zharick León recordó con nostalgia lo que significó interpretar a Rosario en Pasión de Gavilanes

Publicidad

Frente a esto, Constanza Hernández hace énfasis en que Panchita no pudo hacer realidad sus sueños: "vive en el mismo San Marcos, con menos economía que antes, y trabaja en un bar para borrachines, entonces, pienso que todo esto es el polo opuesto de lo que aveces uno se visualiza".

Con esto, la actriz nos da un contexto de lo que pasa por la mente de este personaje y lo que impulsa sus decisiones, lo cual la muestra como una persona mucho más madura y que ha tenido varios aprendizajes a lo largo de 20 años. "Sin embargo, lo que ha sacado a esta mujer adelante es que las vicisitudes la hicieron mucho más fuerte y arrolladora", recalca.

Conoce más: Así se escucha la playlist de Paola Rey, de Pasión de Gavilanes: ¡Le apuesta al talento nacional!

Aunque Panchita no logró ser esa estrella que siempre se imaginó en Pasión de Gavilanes, no evita ser ese polo a tierra de Rosario Montes ni tampoco deja de preocuparse por las personas que ama, ya que eso hace parte de su esencia, aunque en el fondo no sea la más feliz con su estilo de vida.

Publicidad

Frente a esto, Constanza Hernández afirma que este personaje: "está más allá del bien y del mal, así que lo que venga para ella bienvenido sea", haciendo claridad en que esta mujer ya no se hace grandes expectativas con respecto al futuro, sino que vive más el día a día, sin esperar nada prometedor ni pone sus esperanzas en otras personas.