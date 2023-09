Constanza Hernández confiesa cinco cosas sobre ella, ¿tiene antojos raros?

Los colombianos ya han podido conectarse con la historia de Pasión de Gavilanes, la dinastía indomable y todo lo que ha conllevado el regreso de Rosario Montes, en el que Panchita juega un papel fundamental, no obstante, no muchos conocen en detalle a Constanza Hernández, la encargada de darle vida a esta querida cantante.

Y es que sin Panchita no podríamos descubrir todo lo que hay detrás de esa empoderada mujer que demuestra ser Rosario, dado que ella es quien se encarga de llegar a su lado más vulnerable y sincero, dejándonos conocer la psicología de este personaje y los motivos que la llevan a ser quien es.

Además, con el paso del tiempo y tras 20 años, hemos podido destapar de a pocos lo que pasó con esta promesa artística que se quedó en San Marcos mientras que su amiga pudo ser acreedora de una fortuna que la hizo conocer el mundo y llenarse de lujos.

El papel de Panchita ha sido querido por los televidentes a lo largo de toda la historia de Pasión de Gavilanes, sin embargo, en esta dinastía indomable es Constanza Hernández quien se ha encargado de ponerse en sus zapatos y de impregnarle un toque mucho más maduro, sin dejar de lado esa alegría que solo ella le sabe dar al bar Alcalá.

Dejando de lado el baile, el canto y la actuación, quisimos preguntarle a esta talentosa actriz por cinco cosas sobre ella y que no todo el mundo suela saber, dado que en redes sociales tiene una comunidad de casi 70 mil seguidores que está un poco más pendiente de su día a día.

Ante esto, lo primero que nos confiesa Constanza Hernández es que es una persona exigente con el orden, pues le gusta que todo esté en su lugar, por lo cuando utiliza algo vuelve a dejarlo en su sitio y así mismo les pide a quienes la visitan que hagan lo mismo, debido a que no quiere que nada este desalineado.

Por otra parte, nos habla de sus gustos musicales y acepta que le encanta el flamenco y todo lo que tenga que ver con España, algo muy alejado del género musical de su personaje en Pasión de Gavilanes, haciendo referencia a que cuando más escucha canciones de este tipo es en esos momentos de tensión o estrés, puesto que es lo único que le ayuda a alivianar la situación.

Si de infaltables se trata, Constanza Hernández menciona que ella no puede vivir sin aretes, al punto de que si es necesario dormir con ellos para que no se le olviden lo hace, dado que no solo le encantan, sino que considera que ya hacen parte de su esencia y la hacen regia, pues le resultaría más sencillo salir sin maquillaje, sin peinar o hasta sin ropa, pero no sin estos accesorios.

La actriz, como cuarto dato, revela que es hija única y que esto, a lo largo de su vida, ha hecho que haya elegido a varios de sus amigos como una familia causando que ellos se conviertan en sus hermanos. A su vez, tiene la creencia de que esta es la razón por la que es tan estricta con el orden.

Por último, Constanza Hernández recalca que, ahora que vive fuera de Colombia, siempre que regresa a su tierra lo primero que hace es pedir buñuelo con jugo de lulo, sin importarle el lugar o la hora. Es por ello que le avisa con tiempo a su madre o a su mejor amiga para que una vez se baje del avión le tengan esto listo.

