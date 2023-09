Paola Rey revela cómo sería la cita ideal para Jimena en Pasión de Gavilanes, ¿quién paga la cuenta?

Jimena Elizondo se ha caracterizado en Pasión de Gavilanes, la dinastía indomable , por ser una mujer femenina, elegante, espontánea y muy divertida. Al ver la gran acogida que ha tenido su personaje en esta nueva parte de la historia, la actriz Paola Rey se puso otra vez en sus zapatos para revelar en Caracoltv.com cómo cree que sería la cita ideal para la diseñadora de modas.

En primer lugar, Rey asegura que es indispensable llevarla a un plan que se salga un poco de lo convencional, pues al ser una mujer entretenida busca una pareja que esté dispuesta a darle la misma dosis de energía que ella transmite no solo en su trabajo, sino también en otras facetas de la vida como en la familiar o la personal.

“Jimena es la más extrovertida de las tres hermanas y yo creo que a ella la conquistarían con planes divertidos, que no fueran aburridos, con planes dinámicos y que no fuera una sola cosa en la noche. Puede ser una cena, un baile, una película; que fuera una noche bastante movida, creo que eso le gustaría”, expresa Paola en medio de la entrevista.

Asimismo, menciona que un detalle antes de partir al lugar de la cita no estaría de más, por lo que recomendaría un buen arreglo floral que le permita sentirse alagada y le ayude a conectar de una forma más profunda con su energía femenina.

Por último, decide referirse al tema más polémico de las primeras citas y es justamente quién debe pagar la cuenta. Al respecto, la actriz señala que siempre es bueno dejarse consentir por la persona que posiblemente se convierta en su compañero de vida, pues no hay nada como conformar un verdadero equipo.

“La persona dijo ‘te vamos a invitar esta noche’, ya después puede ser diferente, pero en esa primera invitación pues también está bien dejarse atender, ¿no?", finaliza.

La historia de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo continúa. Gracias a su amor y lealtad hoy conforman una dinastía poderosa e influyente.