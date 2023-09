Uno de los personajes que más ha llamado la atención en Pasión de Gavilanes, la dinastía indomable , es Jimena Elizondo, interpretada por Paola Rey , pues 20 años después de que se conociera la historia de la primera generación de galanes se ha convertido en toda una diseñadora de modas, por lo que su aparición en cámara siempre es impecable, incluso cuando está atravesando por sus momentos de crisis junto a Óscar Reyes. En diálogo con Caracoltv.com, la actriz reveló cuáles son esas prendas esenciales para lucir como toda una Elizondo.

"Bueno, no pueden faltar unas súper buenas botas texanas, por favor. El sombrero, siempre hay que estar con él. Me gusta mucho que utilicen materiales de cuero (...) Ya sea el pantalón, un buen cinturón o una chaqueta. La imitación de cuero nunca puede faltar", señaló en medio de la entrevista.

Mira también: Paola Rey aseguró que el gran reto de su carrera como actriz fue vencer la timidez

Cabe aclarar que en esta oportunidad, los atuendos de los actores siguen conservando ese estilo de hacienda que tanto los había caracterizado por años, pero los personajes se ven mucho más sofisticados. Mientras las mujeres lucen faldas, camisas de botones, chaquetas y hasta pantalones en colores tierra y derivados, los hombres conservan su masculinidad al ponerse chalecos, jeans, camisas ceñidas al cuerpo y demás prendas que los hacen verse sensuales en las pantallas.

No te pierdas: Así se escucha la playlist de Paola Rey, de Pasión de Gavilanes: ¡Le apuesta al talento nacional!

Respecto a la nueva faceta de su personaje, Rey aseguró que se sentía muy cómoda en las grabaciones, pues le gustaba estar siempre acorde a la ocasión.

Te puede interesar: Paola Rey revela en Stalkeando cuál es el contacto al que tiene guardado con más cariño

Publicidad

"Los atuendos de Jimena Elizondo a mí me encantaron porque como en esta segunda temporada ella es una diseñadora de modas famosa, entonces digamos que me gustaba mucho porque toda su ropa era con el estilo vaquero, pero mucho más sofisticada entonces tengo unos ponchos así bien divinos, las camisas, las botas. Los materiales que usaba ella, las telas, todo me parecía muy bonito", señaló.

Diferentes internautas se han tomado las plataformas digitales para resaltar su elegancia dentro de la producción.