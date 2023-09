Paola Rey revela cuál es el principal cambio que hubo entre las temporadas de Pasión de Gavilanes

Pasión de Gavilanes, la dinastía indomable es la producción de Caracol Televisión que tiene conectados a los amantes del misterio, las historias de amor y los proyectos audiovisuales ambientados en Colombia. En exclusiva, la intérprete de Jimena Elizondo, Paola Rey , revela qué fue aquello que hizo que esta historia se convirtiera en todo un éxito desde que se lanzó en 2003.

“Mucha gente me pregunta ‘cuál fue el éxito de la primera temporada’ y yo digo no sé, creo que fue todo. La historia, el elenco, los directores, la fotografía... Porque muchas veces los productores obviamente tratan de reproducir los grandes formatos y pues obviamente no se da y en realidad es porque hay proyectos que nacen con magia”, señala.

Asimismo, agrega que la dinastía indomable, aunque es una continuación a la historia de hace 20 años, tiene un contexto completamente diferente ya que decidieron alejarse un poco más de la comedia para enfocarse en una producción que les permita a los fanáticos recoger pistas a medida que avanzan los capítulos e identificar así quién es el culpable del crimen.

“En la primera temporada por lo menos en la línea de Jimena tenía mucha comedia, era muy divertida. En esta segunda temporada realmente es mucho más thriller, más suspenso, tiene mucho más misterio entonces creo que en eso sí va a haber un cambio muy grande”, asegura.

Finalmente, dice que, si la pusieran a elegir, no estaría dispuesta a ajustar nada de la historia en general, pues considera que todo el equipo de trabajo (desde el elenco hasta las personas que trabajan en todas las áreas de la producción) pusieron toda su capacidad artística para lograr que los espectadores se sintieran atrapados por el argumento desde el primer momento.

“No le cambiaría nada porque lo daño”, finaliza.

La historia de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo continúa. Gracias a su amor y lealtad hoy conforman una dinastía poderosa e influyente.