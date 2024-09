Endry Cardeño muestra sin tapujos su ropa interior como invitada en Los Enredados

Endry Cardeño es la quinta invitada a Los Enredados, el formato de Caracol Televisión y La Red, la actriz tiene una conversación en la que habla acerca de diferentes temas de su vida y responde algunos de los cuestionamientos de sus seguidores en redes.

De hecho, la también activista toca asuntos relacionados con la comunidad LGBTIQ+ y de su historia como mujer trans, pues tuvo que pasar por muchos momentos y experiencias para llegar al lugar en el que se encuentra hoy en día y recuerda que hay cosas que el dinero no puede comprar.

Por otro lado, amenazas de muerte y las tormentosas relaciones que ha tenido también son un tema de conversación importante a lo largo de la entrevista que, en todo momento, ella se toma con naturalidad y desparpajo.

Endry Cardeño muestra su ropa interior en Los Enredados

Como es usual, una de las dinámicas a las que se han sometido Laura Barjum, Zion, Los Montañeros, Yina Calderón y Epa Colombia es mostrar algo que no se les ve, esto sucede durante los primeros minutos y, sin duda, Endry tiene la reacción más genuina de las que se han visto.

Y es que la actriz no lo piensa ni un segundo y se sube la blusa mostrando su brasier de color negro. Ante las risas y la sorpresa de los presentadores, ella menciona: “Tengo que aclarar, esto es una prenda de exterior, si no, no lo hago”.

De la misma forma, insiste en que algo que nunca se le debería ver es la tira del sostén, pues considera que con ningún outfit se podría lucir, acerca del tema dice: “No hay nada más espantoso que se le salga a uno la tira de la ropa interior”.