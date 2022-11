Constanza le revela a su esposo una dolorosa verdad que había ocultado desde España

Mientras la pareja de esposos se reúne en la noche para conversar sobre su hija que se casará muy pronto con Manolo, su primo, Constanza aprovecha para abrir su corazón y sincerarse con Pedro sobre la oportunidad en que intentó atentar contra su vida, y cómo se evitó su suicidio.

“¿Sabías que una vez traté de quitarme la vida? Fue en España, después del entierro de Francisco y exactamente dos días después de que tu el asesinaras y salieras huyendo en un galeón a Santo Domingo. Nunca me había sentido tan perdida, sola y desprotegida”, expresó inicialmente.

La española agregó que tuvo todos estos pensamientos por Pedro, pues sentía que no era lo suficientemente fuerte para soportar el dolor de no verlo nunca más. “Pensaba que con tu huida te había perdido definitivamente y había perdido al amor de mi vida…Nada valía más la pena, solo la muerte”.

Aunque Constanza consideró utilizar veneno después de haber escrito una larga carta de despedida, se desmayó: “sentí un dolor muy intenso, el más fuerte que había sentido en mi vida”, y su criada la encontró y decidió deshacerse de aquella sustancia con la que su ama se había propuesto suicidarse.

Lo más sorprendente de las palabras de Constanza fue que al no cometer este acto, salvó la vida de la hija que no sabía que estaba esperando: "Mi vida no la Salvó mi doncella ni la esperanza de vovlerte a ver....Fue Sol y es por ella que me despierto cada mañana, solo por ella he soportado tanto dolor".

Ante todo esto, Pedro permanece inmóvil y muy sorprendido de lo que acaba de escuchar sin saber qué decir.

